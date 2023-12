Inteligência artificial do Google agora é capaz de aprender por simples observação

Aterrorizante e impressionante são as palavras que podem descrever o recente avanço da inteligência artificial desenvolvida pelo Google. Pela primeira vez, um sistema de aprendizado automático conseguiu adquirir conhecimento por meio de um método simples de observação e imitação.

Por que é assustador e surpreendente isso? Pois muda completamente a forma como vemos a inteligência artificial. Até antes deste método, que é publicado pela equipe do Google DeepMind na revista Nature Communications, as formas de treinar uma inteligência artificial eram muito diferentes.

Tradicionalmente, as IAs têm sido treinadas para realizar tarefas específicas através da repetição dessa tarefa várias vezes. Por exemplo, uma inteligência artificial usada para jogar xadrez seria treinada jogando milhares de partidas de xadrez contra si mesma ou contra outros jogadores. Com o tempo, a IA aprende a jogar xadrez cada vez melhor.

Este enfoque tem algumas limitações. Em primeiro lugar, requer uma grande quantidade de dados para treinar a IA. Em segundo lugar, pode ser difícil generalizar o que a IA aprendeu para novas situações.

Agora, com esse novo método que o Google está mostrando ao mundo, não é mais necessário introduzir milhares ou milhões de dados para treinar uma IA. O mecanismo de aprendizado automático só precisa te ver executando uma tarefa para poder fazê-la por si só.

Robô com Inteligência Artificial Ciência

Como mostra o gigante de Mountain View em uma simulação 3D. A IA conseguiu superar obstáculos e realizar tarefas, que nunca havia feito, apenas observando as ações de um guia; seja ele humano ou outro mecanismo digital, relatou La Vanguardia.

Além disso, uma vez que ele fez essa tarefa, o conhecimento ficou impregnado em seu banco de dados. O agente de IA lembra de todos os padrões que realiza, de modo que não será necessário repetir uma ação para que ele possa internalizá-la.

"Antes do nosso trabalho, os métodos mais avançados exigiam uma grande quantidade de testes para aprender um novo comportamento. Com o nosso método, o agente pode aprender um novo comportamento em tempo real apenas observando", disse Edward Hughes, engenheiro da Google DeepMind e um dos autores do trabalho, em uma entrevista com La Vanguardia.

“Se essa técnica for escalada e transferida para robôs reais, isso significaria que um ser humano poderia ensinar a um robô uma nova habilidade instantaneamente, de forma local e mantendo a privacidade”, destacou o cientista do Google DeepMind.