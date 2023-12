Live action de baixo orçamento de Dragon Ball Z quebra a Internet

Um grupo de produtores criativos dos Estados Unidos decidiu competir com a live action de Dragon Ball da 20th Century Fox. Eles fizeram seu próprio filme de baixo orçamento e o estouraram na internet com seus figurinos estranhos e atuações amadoras.

É claro que não é melhor do que Dragon Ball Evolution, pois esta produção é apenas uma paródia simples. No entanto, é divertido o suficiente para queimar algum tempo com conteúdo de qualidade na Internet.

Os artistas desta maravilha engraçada são os gênios do canal do YouTube Mega64. Em sua plataforma, que já acumula 640 mil assinantes, pretendem emular todas as sagas de Dragon Ball Z. Já fizeram a saga dos Saiyajins, que é a que vamos compartilhar no final desta resenha.

Mas também já liberaram o trailer de sua própria versão do arco de Freezer, que se desenvolve no planeta Namekuseí.

Shawn Chatfield é Goku; Luke Chatfield é Raditz; Derrick Acosta é Nappa; Garrett Hunter é Vegeta; Rocco Botte é Krillin; Kevin Bushong é Piccolo; Frank Howley é o pequeno Gohan; Gene Goldstein é Ten Shin Han; Marcus é Chaoz; Nackey Jakey é Yamcha; Johnny Weiss é Yajirobe; Mason Zedaker é o Mestre Roshi e Lois Grain é a atriz de Bulma.

Cada um tem suas linhas, muito diferentes do que vemos na versão original de Dragon Ball Z, mas sem sair do espírito das histórias.

Aproveitem este conteúdo que destaca as maravilhas engraçadas que costumamos encontrar na Internet.