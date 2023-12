Elon Musk disse que cientista-chefe da OpenAI sabe algo aterrorizante sobre a Inteligência Artificial e não quer revelar

A demissão e reintegração de Sam Altman como CEO da OpenAI gerou muitas dúvidas e incertezas no mundo da tecnologia. Não há como negar que esse movimento foi algo estranho e o fato de não haver explicações para essa situação aumenta o nível de suspeita.

Muitos pensaram nisso, alguns ousaram dizê-lo, mas à medida que os dias passavam, a suspeitas foram esquecidas. Menos Elon Musk . Para o magnata sul-africano, que na sua época trabalhou com inteligência artificial dentro desta empresa, o conselho de administração da OpenAI ficou alarmado com uma situação e por isso removeram Sam Altman do cargo.

E o fato de que ele foi imediatamente reintegrado ao seu cargo fez Elon Musk dizer com força: “O que está acontecendo aqui?”

O CEO da Tesla, SpaceX e da rede social X aponta diretamente para uma pessoa que ele conhece na diretoria da OpenAI. Trata-se do cientista-chefe da empresa de inteligência artificial, chamado Ilya Sutskever. Uma revisão do Fortune informa que este personagem foi o responsável por comunicar a Altman sua demissão.

Elon Musk diz que Ilya Sutskever é uma pessoa “de bom coração” e um “bom ser humano”. Além disso, afirma que ele é uma das peças fundamentais para o sucesso da empresa. E como o conhece bastante, garante que o cientista-chefe viu algo que o assustou e por isso votou pela moção de afastar Altman da direção executiva da OpenAI.

“Algo assustou o suficiente Ilya para querer despedir Sam. O que era?”, pergunta Elon Musk em uma mensagem postada na sua conta no X.

Sam Altman CEO OpenAI (Especial)

O que a OpenAI está escondendo?

Uma hipótese, revelada com informações da famosa agência de notícias britânica, Reuters, é que foi descoberta a criação da superinteligência artificial.

O relatório indica que está a ser trabalhado no desenvolvimento de uma inteligência artificial capaz de reproduzir raciocínios matemáticos, que teoricamente são próprios da humanidade.

O desenvolvimento de uma IA com raciocínio matemático, capaz de aprender a cada segundo, é um dos maiores temores dos cientistas, pois emularia praticamente o que faz um ser humano de alto nível intelectual.

Um executivo da OpenAI foi consultado sobre essa descoberta e, embora não tenham oferecido detalhes sobre o que aborda, eles admitem em uma mensagem interna que estão cientes de um projeto chamado Q* (Q Star).