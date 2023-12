Dinossauros podem ter influenciado no modo como os humanos envelhecem

Arquivo - Interpretação artística da Patagônia durante o Cretáceo Superior, há entre 66 y 78 milhões de anos. Os animais representados incluem dinossauros, aves e outros vertebrados MAURICIO ALVAREZ AND GABRIEL DIAZ. - Arquivo (MAURICIO ALVAREZ AND GABRIEL DIA/Europa Press)

A hipótese do “pescoço de garrafa da longevidade” foi proposta pelo professor João Pedro de Magalhães da Universidade de Birmingham em um novo estudo publicado em BioEssays. A hipótese relaciona o papel desempenhado pelos dinossauros durante mais de 100 milhões de anos com o processo de envelhecimento dos mamíferos.

Embora alguns répteis e anfíbios não mostrem sinais significativos de envelhecimento, todos os mamíferos, incluindo os humanos, mostram um marcado processo de envelhecimento.

A hipótese do professor Magalhães sugere que durante a Era Mesozoica, os mamíferos enfrentaram uma pressão persistente para uma reprodução rápida durante o reinado dos dinossauros, que durante mais de 100 milhões de anos levou à perda ou inativação de genes associados a uma longa vida, como os processos associados à regeneração de tecidos e reparação do ADN.

João Pedro de Magalhães, professor de Biogerontologia Molecular no Instituto de Inflamação e Envelhecimento da Universidade de Birmingham, explica: “A hipótese do gargalo da longevidade pode lançar luz sobre as forças evolutivas que moldaram o envelhecimento dos mamíferos ao longo de milhões de anos. Enquanto os humanos estão entre os animais mais longevos, há muitos répteis e outros animais que têm um processo de envelhecimento muito mais lento e mostram sinais mínimos de senescência ao longo de suas vidas”.

“Alguns dos primeiros mamíferos foram forçados a viver no final da cadeia alimentar e provavelmente passaram 100 milhões de anos durante a era dos dinossauros evoluindo para sobreviver através de uma reprodução rápida. Sugiro que esse longo período de pressão evolutiva teve um impacto na forma como os humanos envelhecem”.

“Vejamos exemplos no mundo animal de reparação e regeneração verdadeiramente notáveis. Essa informação genética não seria necessária para os primeiros mamíferos que tiveram a sorte de não acabar como alimento do T. Rex. Embora agora exista uma grande quantidade de mamíferos, incluindo humanos, baleias e elefantes, que crescem e vivem por muito tempo, nós e esses mamíferos vivemos com as limitações genéticas da era Mesozoica e envelhecemos surpreendentemente mais rapidamente do que muitos répteis”.

“Ainda que, por enquanto, seja apenas uma hipótese, há muitos ângulos intrigantes para abordar isso, incluindo a perspectiva de que o câncer é mais frequente nos mamíferos do que em outras espécies devido a nossa história evolutiva”.