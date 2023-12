Um exotraje futurista está destinado a revolucionar a prática de corrida

Trata-se de um equipamento leve e inovador que aumenta a velocidade dos sprints ao favorecer a extensão do quadril, um movimento chave na corrida. Com um peso de cerca de 2,5 kg, o traje tem melhorado os tempos de sprint de 200 metros. O Metro conversou com Lee Giuk para saber mais sobre essa tecnologia.

Em que se inspiraram para criar este exotraje?

A nossa equipe queria ampliar as capacidades físicas humanas além dos seus limites naturais, em vez de se limitar a melhorar a eficiência energética ao caminhar e correr, como muito trajes-robôs pretendem.

Como funciona?

O exoesqueleto auxilia os músculos isquiotibiais, que são muito utilizados durante a corrida. Ele funciona puxando um cabo na área dos músculos isquiotibiais em sincronia com os movimentos do usuário, o que fortalece os músculos. O robô detecta com precisão o ciclo de corrida em tempo real e fornece assistência no momento preciso em que é necessário.

Como é a sensação de usar o exotraje em comparação com o movimento natural?

Muitos usuários afirmaram sentir-se mais confortáveis ao correr com o exosuit. Os corredores profissionais, em particular, destacaram que o exosuit os ajuda a compreender como ativar corretamente seus músculos durante a corrida.

Qual sua relevância?

Atualmente, o exosuit fornece uma força de assistência de cerca de 300N. Estamos planejando aumentar essa força, mas o mais importante é que estamos nos concentrando em otimizar o controle para que o usuário utilize a força da forma mais eficiente possível. Alguns usuários experimentaram uma redução de até 3,4 segundos em seus tempos de sprint de 200 metros.

Você espera que seja utilizado no esporte profissional?

Estamos colaborando com um ex-velocista nacional da Coreia para quebrar recordes mundiais. Embora não esperemos que se tornem recordes oficiais, pretendemos utilizar o traje-robô como uma ferramenta de treinamento para corredores. Experimentar velocidades extremas com o traje-robô pode ajudar os atletas a internalizar as sensações e o comprometimento muscular necessários nessas velocidades.

Qual é o futuro reservado para o seu exotraje?

O futuro passa pela evolução desse tipo de tecnologias. Assim como os carros esportivos impulsionam a tecnologia dos veículos comerciais, acreditamos que nosso traje-robô de velocidade acabará aprimorando as capacidades dos robôs de uso geral. Isso também pode resultar em produtos derivados, como exotrajes de reabilitação e exotrajes de assistência diária.

Quais são seus planos para o futuro?

Nosso objetivo final é quebrar o recorde mundial dos 100 metros rasos, atualmente detido por Usain Bolt, com alguém vestindo nosso traje robótico. Além disso, pretendemos que o treinamento com o traje robô tenha um efeito duradouro, mesmo quando o tiramos. Também estamos criando uma empresa para comercializar trajes de reabilitação e trajes de treinamento esportivo, com o objetivo de levar essas tecnologias para aqueles que realmente precisam delas.