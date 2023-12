Pode haver vida em um dos planetas do sistema solar que se move em sincronia?

O nosso sistema solar, assim como a maioria dos sistemas solares detectados pelos cientistas, registra movimentos independentes de cada corpo celeste influenciado pela sua estrela massiva. Mas há um em particular, do qual contamos todos os detalhes recentemente, que tem a particularidade de que cada um dos seis mundos que o compõem se move em perfeita sincronia em relação ao outro.

As teorias dizem que é assim que a maioria dos sistemas planetários se formam, mas com o passar do tempo e a diferença de tamanhos de cada mundo, eles vão perdendo a sincronia inicial.

Mas há um planeta em particular, chamado HD 110067, que está deixando os cientistas maravilhados devido à sua estrela hospedeira, pois, mesmo tendo cerca de 1 bilhão de anos de existência, ainda mantém essa sincronia perfeita entre seus mundos.

Especialistas em exploração espacial estão observando este sistema planetário, localizado a cerca de 100 anos-luz da Terra, para conhecê-lo em profundidade e ver se existe a possibilidade de que em algum de seus planetas ocorra o desenvolvimento da vida como a conhecemos.

É possível a vida em um desses planetas?

Os especialistas afirmam que sim, é possível que algum dos planetas de HD 110067 abrigue vida semelhante à Terra. Esses planetas estão localizados na zona habitável de sua estrela, o que significa que podem ter água líquida em sua superfície. A água líquida é essencial para a vida como a conhecemos.

No entanto, é importante ressaltar que a presença de água líquida não é uma garantia de vida. Os planetas também precisam de uma atmosfera que proteja a vida da radiação prejudicial e forneça os gases necessários para a respiração. Além disso, os planetas devem ter uma composição química adequada para que a vida possa evoluir.

HD 110067 é uma estrela laranja do tipo K, localizada a cerca de 100 anos-luz da Terra. É aproximadamente 20% mais fria que o nosso Sol e um pouco menor, com uma massa de cerca de 0,8 massas solares.

Os dados de uma equipe de astrônomos liderada por Rafael Luque, da Universidade de Chicago, indicam que seus planetas são uma espécie de ‘subnetunos’, ou seja, um pouco menores que Netuno. Eles têm massas entre duas e três vezes a massa da Terra, e suas órbitas são muito estreitas, com períodos orbitais entre 5 e 10 dias.

Essa dança que eles têm, como uma espécie de sintonia perfeita, é chamada de ressonância orbital, o que significa que suas órbitas estão sincronizadas entre si. Isso significa que, por exemplo, o planeta mais interno completa três órbitas para cada duas do próximo planeta, e assim por diante.