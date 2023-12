"Ok boomer": millennial expõe reprovação contra babyboomers

A expressão "OK Boomer" tem sido vista como um ataque intergeracional, mas a jornalista milenar Jill Filipovic argumenta que é mais uma defesa do que um ataque. Em seu novo livro, "OK Boomer, vamos conversar: como minha geração foi deixada para trás", Filipovic explora as razões por trás da aparente aversão dos millennials pelos Baby Boomers, diz o New York Post.

Muito desigual

Segundo Filipovic, "OK Boomer" é uma resposta frustrada à forma como os boomers culpam os millennials por problemas que eles ajudaram a criar. O livro explora, através de estatísticas e histórias pessoais, os desafios econômicos únicos enfrentados pelos millennials em comparação com a geração de seus pais.

Desigualdade de riqueza crescente: Filipovic destaca a crescente disparidade de riqueza entre as gerações, observando que os millennials representam quase um quarto da população dos EUA, mas detêm apenas 3% da riqueza. Os custos elevados do ensino superior são apontados como um fator significativo, com os millennials enfrentando custos 300% mais altos do que os boomers.

Impacto da recessão e desafios de emprego: A recessão de 2008 agravou os problemas, resultando em perdas significativas de renda para os millennials. As oportunidades de emprego também foram afetadas, com ganhos mais baixos em comparação com gerações anteriores. Filipovic destaca as mudanças no mercado de trabalho desde os dias dos boomers, quando os empregos de colarinho azul eram mais acessíveis.

Habitação inacessível e impacto da tecnologia: A análise do livro abrange a inacessibilidade da habitação para os millennials, destacando o aumento dos custos de construção. Filipovic argumenta que a tecnologia, embora inicialmente promissora, trouxe problemas como bullying online e solidão, contribuindo para taxas mais altas de depressão entre os millennials.

Desafios de saúde mental e benefícios sociais: Os millennials enfrentam desafios de saúde mental, com taxas mais altas de depressão em comparação com gerações anteriores. Filipovic abordou a falta de seguros de saúde mental adequados e a necessidade de enfrentar problemas adicionais sérios. No entanto, a geração do milênio apresenta vantagens em casamentos mais resultados e uma abordagem mais igualitária.

Uma geração incompreendida: Filipovic conclui que os millennials são frequentemente estigmatizados de forma injusta, apresentando críticas semelhantes às feitas aos boomers nas décadas passadas. O livro oferece uma visão profunda das lutas de geração, destacando que cada geração tem sua própria forma de enfrentar desafios e moldar o mundo à sua maneira.