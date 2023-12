Nintendo lança batatas com sabor Flor Maravilha do Super Mario Bros Wonder

Sempre falamos sobre como a indústria de videogames busca se aproximar cada vez mais da realidade. E com este lançamento, a Nintendo deu um passo à frente: eles oficialmente lançaram batatas com sabor a Flor Maravilha do Super Mario Bros Wonder.

A colaboração da Nintendo é com a marca de alimentos e snacks Chip Star. Agora, graças a estas batatas, você conhecerá o mesmo sabor que Mario sente ao engolir uma dessas flores, que servem para desbloquear fases.

De acordo com o que é relatado pelo Nintenduo, as batatas sabor Maravilha da Chip Star e Nintendo são vendidas em uma versão de 45 gramas e têm um estilo semelhante ao das Pringles.

O portal mencionado indica que, por enquanto, elas só são vendidas no Japão. No entanto, é possível comprá-las nos Estados Unidos por meio de envio de longa distância no eBay.

Super Mario Bros limited edition chip collab with Chip Star.. the flavor is “wonder taste” and if you were wondering.. it tastes not so good. Supposedly curry flavor. pic.twitter.com/41txlOjXhj — 紫美桜💜🦊 Mio Murasaki 🦊💜 (@MurasakiMio_CH) November 28, 2023

As Flores Maravilha são uma espécie de flores que se destacam pela sua beleza e singularidade. São conhecidas por suas cores vibrantes e formas exóticas, e são amplamente apreciadas como elementos decorativos em jardins e arranjos florais. Além disso, as Flores Maravilha também possuem propriedades medicinais e são utilizadas na fabricação de produtos cosméticos e de cuidados pessoais. Sua popularidade tem crescido nos últimos anos devido à sua capacidade de adicionar um toque especial e encantador a qualquer ambiente.

A Flor Maravilha é um objeto que aparece no videogame Super Mario Bros Wonder. São flores misteriosas que crescem no Reino Flor. Estes maravilhosos objetos foram introduzidos no Super Mario Bros Wonder com o objetivo de adicionar ao jogo uma mecânica inovadora que surpreendesse e desafiasse os jogadores.

Quando Mario toca uma Flor Maravilha, ele se transforma em Mario Flor, um personagem com uma série de habilidades especiais: