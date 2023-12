Explorando o futuro da imagiologia: uma viagem rumo à precisão diagnóstica

Desde o início da história, a espécie humana tem se destacado por sua adaptação ao ambiente e por sua capacidade infinita de inovação e criatividade, o que nos permitiu enfrentar diversas dificuldades e problemas tão diversos como a criação de cidades seguras, enviar o homem à Lua e prevenir e curar doenças.

Após mais de 120 anos desde a descoberta dos raios X, os avanços tecnológicos nessa área continuam sendo um dos pilares para os especialistas, tornando-se uma pedra angular que permite aos profissionais de saúde visualizar o interior do corpo humano de forma não invasiva e realizar diagnósticos mais precisos e em menos tempo.

No entanto, nas primeiras décadas do século XXI, nos encontramos em um ponto de virada emocionante onde a tecnologia está pronta para transformar radicalmente esse campo.

À medida que avançamos para o futuro, estamos entrando em uma era de inovação exponencial, impulsionada por avanços em Inteligência Artificial (IA), computação quântica, nanotecnologia e biotecnologia. Esses avanços estão moldando um novo horizonte para a imagem clínica, prometendo revolucionar a precisão diagnóstica, a personalização de tratamentos e melhorar significativamente o cuidado ao paciente.

Paciente e dentista analisam juntos o raio-x. Foto: bing.com/images.

Uma nova era de observação médica

Dessa forma, está ocorrendo um forte desenvolvimento apoiado pelo uso de IA, tecnologia espectral e softwares especialmente projetados para potencializar a obtenção de imagens e processar essas informações.

“A evolução das diferentes técnicas de imagem, graças ao avanço científico no desenvolvimento de novos equipamentos, dispositivos e softwares, tem mudado a forma como entendemos e realizamos um estudo de imagem. Seja através de um estudo de raios X que nos permite ver como uma fratura está evoluindo, ou um estudo de tomografia por emissão de pósitrons (PET/CT), que nos dá a possibilidade de entender como os diferentes órgãos estão funcionando e em quais estruturas específicas temos um tumor, como no caso do câncer”, afirma Miguel Díaz, tecnólogo médico e especialista em Aplicações Clínicas da Philips.

Imagiologia e diagnóstico de precisão

Durante os últimos 40 anos, os avanços em imagiologia clínica têm permitido obter diagnósticos muito mais precisos e assertivos para oferecer tratamentos eficazes e focalizados nas reais necessidades de cada paciente, além de apoiar significativamente a prevenção de doenças.

Miguel Díaz comenta que “na área específica da tomografia computadorizada (TC), esses avanços têm implicado na geração de novas técnicas, como as imagens espectrais, para obter, com o mesmo estudo ‘de rotina’, uma série de imagens do corpo que permitem compreender as mudanças que um órgão pode ter em caso de doença, evitando assim a repetição de exames ou até mesmo a necessidade de aplicar outras técnicas de imagem. Além disso, esses avanços têm permitido reduzir a dose de radiação a que os pacientes são expostos, assim como a quantidade do meio de contraste iodado que deve ser utilizado em alguns casos”.

Validar a utilidade da idade estimada por inteligência artificial utilizando radiografias de tórax como biomarcador. Imagen referencial.

Além disso, o especialista da Philips acrescenta que "agora não só temos imagens com melhor qualidade, resolução e em menos tempo, mas também obtemos informações quantitativas de certas estruturas patológicas por meio do uso de biomarcadores, o que proporciona um diagnóstico muito mais preciso em doenças nas quais até recentemente não tínhamos tanta evidência clínica. Tudo isso, somado ao desenvolvimento de ímãs 'mais largos', permite que pacientes de maior porte possam ter acesso a essa importante inovação".

Além disso, aspectos como o conforto, bem-estar e cuidado do paciente também avançaram junto com as novas tecnologias, oferecendo uma melhor experiência para aqueles que precisam se submeter a esse tipo de exame.

Nesse sentido, Miguel Díaz indica que "os atuais equipamentos de imagem contam com elementos de conforto de alta qualidade e garantem um tempo de exame menor no caso da ressonância magnética (RM). Tudo isso melhora a experiência diagnóstica tanto para os pacientes quanto para os tecnólogos médicos. Para os primeiros, isso os incentiva a iniciar ou continuar seus tratamentos, já que sua experiência inicial ao realizar exames de imagem é confortável. Enquanto isso, para os profissionais médicos, obter dados de alta qualidade e de forma oportuna no momento de fazer diagnósticos e tratamentos reforça sua confiança profissional e agiliza os processos clínicos".

Medicina do futuro

Graças aos avanços tecnológicos das últimas décadas, técnicas como a ressonância magnética funcional (fMRI) e a tomografia por emissão de pósitrons (PET/CT) têm permitido estudar tanto a função de órgãos como tecidos, o que se tornou em valiosa informação no campo da pesquisa médica.

"No início, essas técnicas avançadas eram utilizadas principalmente em pesquisa científica de áreas muito específicas, como a Neuroimagem. Mas, ao aumentar o seu acesso, elas têm permitido compreender fenômenos que ocorrem em nosso corpo e identificar patologias que eram muito difíceis de diagnosticar. No caso da fMRI, os neurocirurgiões podem planejar e entender melhor os alcances e prognósticos de sua cirurgia. Essa técnica também ampliou o conhecimento sobre o cérebro tanto para psiquiatras como para psicólogos, visando melhorar os tratamentos. Além disso, o desenvolvimento e a incorporação de estudos de PET/CT revolucionaram o campo diagnóstico na área da oncologia, pois essa nova ferramenta possibilita ser muito precisa tanto na localização das lesões quanto no comportamento metabólico que elas têm nos diferentes órgãos do corpo. Todas essas informações permitem um diagnóstico precoce e a tomada das melhores decisões no tratamento e acompanhamento dessas doenças, impactando diretamente no prognóstico de sobrevida dos pacientes", menciona o especialista da Philips.

E é que as novas tecnologias têm permitido ampliar o conhecimento clínico sobre certas patologias, ao mesmo tempo que têm possibilitado a descoberta de doenças que há muito tempo vinham sendo investigadas sem compreender suas causas nem poder desenvolver tratamentos realmente eficazes.

O acima mencionado é de especial relevância para atender adequadamente e melhorar a qualidade de vida de pessoas que não vivem em grandes centros urbanos, bem como para detectar complicações de saúde a tempo e prevenir suas consequências. “Em nosso país, graças à maior disponibilidade desses equipamentos em áreas remotas, hoje é possível antecipar doenças muito mais complexas e até mesmo melhorar seu prognóstico. Sem dúvida, a imagiologia desempenha um papel fundamental em todas as áreas da medicina, pois permite que os especialistas confirmem suas hipóteses clínicas e encaminhem os pacientes para tratamentos adequados que evitam complicações maiores de uma doença”, conclui Miguel Díaz.