Especialista: os 10 mandamentos da 'etiqueta móvel'

No mundo cada vez mais conectado dos smartphones, a etiqueta digital torna-se um elemento crucial da comunicação. Especialistas em etiqueta da renomada empresa britânica, Debrett's, lançaram recentemente os "Dez Mandamentos da Etiqueta Móvel" em resposta ao comportamento em constante mudança impulsionado pela pandemia.

Comportamento digital: desafios na era moderna

De acordo com o editor do manual de etiqueta, a sociedade está testemunhando uma mudança no comportamento, acelerada pela pandemia e confinamento. Ele observa que as pessoas se habituaram ao isolamento e esqueceram como interagir, resultando em comportamentos menos atenciosos com o uso da tecnologia.

stefan-stefancik-unsplash

Os 10 mandamentos da etiqueta móvel

Envie uma mensagem antes de ligar: respeite o tempo dos outros, verificando a disponibilidade antes de fazer uma ligação. Se não houver resposta, envie uma mensagem: evite ligações repetitivas e, em vez disso, opte por uma mensagem se não houver resposta inicial. Não ligue repetidamente, a menos que seja uma emergência: respeite a privacidade alheia, evitando chamadas insistentes. Esteja ciente de que chamadas não solicitadas podem ser alarmantes: reconheça que nem todos apreciam chamadas não planejadas. Respeite o momento: se alguém indicar que não é um bom momento para conversar, ligue novamente mais tarde. Seja tolerante com os hábitos dos idosos: adapte sua comunicação considerando as preferências das diferentes gerações. Não atenda chamadas em espaços públicos: preserve a privacidade e o conforto dos outros ao evitar atender chamadas em locais movimentados. Se você fizer isso, use fones de ouvido: caso precise atender chamadas em locais públicos, use fones de ouvido para evitar perturbações. Se for importante ou enviar condolências, ligue: momentos significativos merecem uma abordagem mais pessoal. Não deixe uma mensagem de voz: evite sobrecarregar caixas de correio e prefira mensagens de texto.

Etiqueta em ambientes públicos

O guia da Debrett's enfatiza que, mesmo na era digital, boas maneiras são cruciais. Ao utilizar dispositivos em espaços públicos, destaca-se a importância de manter o foco na interação humana direta, desligando os telefones em locais como teatros, galerias e cinemas.

bruno-gomiero-unsplash

Comunicando-se efetivamente

O guia sugere que, ao utilizar o telefone, seja em chamadas ou mensagens, é essencial manter a consideração pelos outros. Enfatiza a importância de ajustar as formas de comunicação de acordo com o contexto, utilizando chamadas para assuntos mais sérios e mensagens de texto para agendar conversas ou expressar gratidão.

Em última análise, a Debrett's destaca que, apesar da ascensão da tecnologia, a voz humana continua a ter prioridade em situações sensíveis, reforçando a importância de equilibrar a conveniência digital com a etiqueta tradicional, concluiu o Mirror.