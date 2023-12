Dragon Ball Z lança história oficial em que Goku e Cell se tornam amigos

Goku e Cell se tornam amigos nesta história oficial de Dragon Ball Z. Isso surpreende a todos, exceto aqueles que tiveram a sorte de desfrutar de cada um dos videogames da franquia. De acordo com uma resenha da Hobby Consolas, especialistas em videogames e no mangá e anime de Akira Toriyama, essa amizade entre Goku e Cell se desenvolve em Dragon Ball Z 2 Super Battle.

Trata-se de um videogame que foi lançado apenas em máquinas de fliperama, entre o final dos anos 1990 e meados do início do milênio. O criador de conteúdo Antonio Sánchez conta que para poder ver como Cell e Goku se tornam amigos, era necessário completar o jogo inteiro no modo história. Assim, na conclusão, era oferecido um final alternativo no qual, após o torneio de Cell, o saiyajin dá uma semente dos deuses ao bioandroide.

Isso já foi visto antes. Em Dragon Ball, no arco final, Goku perdoa a vida de Piccolo, e este promete vingança. Mas todos sabemos o que acaba acontecendo com o lado “ruim” de Kami Sama: ele se torna uma peça fundamental dos Guerreiros Z. Bem, o mesmo acontece com Cell. Sete anos após essa ação de Goku, o bioandroide aparece como um aliado dos Guerreiros Z.

Dragon Ball Z 2 Super Battle é uma história oficial, pois pertence à Bandai. Embora não seja canônica, todos nós gostaríamos de ver essa definição alternativa no universo de Dragon Ball.

Dragon Ball Z 2 Super Battle. Cortesía de Hobby Consolas

Dragon Ball Z 2 Super Battle. Cortesia de Hobby Consolas