Dá para baixar status dos seus contatos no WhatsApp sem que eles percebam

Pode baixar os status do seus contatos

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens instantâneas mais utilizado em todo o mundo e com as novidades que implementam, tornou-se um aliado da nossa comunicação diária.

Desde o envio de texto até vídeos curtos, o aplicativo de propriedade da Meta implementa atualizações constantes para melhorar a experiência do usuário, e uma delas são os status, os quais você pode baixar sem que a pessoa que os enviou perceba.

Semelhantes às “stories” do Instagram, os status no WhatsApp são imagens ou vídeos de curta duração que aparecem como um contorno verde na foto de perfil de quem os posta. Você pode responder e reagir a eles com um emoji ou com uma mensagem e agora, poderá baixá-los sem precisar instalar um aplicativo extra.

Assim você pode baixar os status do WhatsApp

Desative as confirmações de leitura. Para fazer isso, vá em Configurações > Privacidade > Confirmações de leitura e desative a opção.

Abra o status da pessoa que deseja baixar.

Vá para a pasta de armazenamento interno do seu celular.

Abra a pasta Android > Media > Com.WhatsApp > WhatsApp > Media

Habilita a opção para visualizar pastas ocultas. Para isso, pressione os três pontos no canto superior direito e selecione Ver pastas ocultas.

Abra a pasta Status.

Procure a foto ou vídeo que deseja baixar.

Copia a foto ou vídeo. Para isso, mantenha pressionado o arquivo e selecione Copiar.

Cole a foto ou vídeo na pasta onde deseja salvá-lo. Para fazer isso, vá até a pasta onde deseja salvar a foto ou vídeo, pressione e segure em um espaço vazio e selecione Colar.

É importante mencionar que ao desativar a confirmação de leitura, você também não poderá retificar as mensagens de texto que enviar quando forem lidas.

Reiteramos ter muito cuidado com essa prática, pois os status, assim como as mensagens, são criptografados de ponta a ponta e, portanto, não podem ser vistos por mais ninguém, a menos que você conscientemente os compartilhe na web ou seja alvo de hackers.