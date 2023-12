Como a geração Z pode transformar o mundo criado por Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, uma vez afirmou que sua plataforma foi criada para conectar pessoas. No entanto, muitos defendem a realidade distópica do Facebook atual, onde dados pessoais são vulneráveis ​​e o uso indevido da plataforma impacta os direitos humanos. Agora, a Geração Z é chamada para lidar com esses problemas, diz o New York Post.

Zuckerberg, apesar de negar práticas questionáveis, falhou em manter a confiança do público. Uma nova geração de desenvolvedores de tecnologia precisa aprender com esses erros e mostrar responsabilidade na criação e uso de tecnologia.

Riscos para a saúde mental

Pesquisas indicam que o uso excessivo de tecnologia social está associado a problemas de saúde mental entre os jovens. O Facebook, em particular, parece ter impactos negativos. Os jovens enfrentam ansiedade ao comparar suas vidas com as postagens de amigos, experimentando o "FOMO" (Fear of missing out oumedo de perder algo) e prejudicando a autoestima.

Aqueles que serão especializados em STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática) serão os futuros criadores de tecnologia. Prepare-os para adicionar "Empatia" (E) ao STEM. A empatia não é apenas uma habilidade "suave", mas também melhora habilidades "duras", como matemática e ciências, conforme indicado por pesquisas de 2018.

Algumas escolas estão integrando STEM e habilidades sociais. Experiências como o jogo online "Face the Future" e a criação de realidade virtual, que aborda questões sociais, mostram como a educação STEM avançada e centrada no bem social é crucial.

A educação STEM diversificada e voltada para o impacto social é essencial para evitar desastres semelhantes às redes sociais. A Geração Z tem a oportunidade de criar um futuro tecnológico mais ético, aprendendo com os erros do passado.

Kaitlin Ugolik Phillips, autora de "O futuro do sentimento: construindo empatia em um mundo obcecado por tecnologia", destaca a importância de uma abordagem ética na educação e criação de tecnologia.