Ano Novo: Bard ajuda a planejar suas metas de 2024

Bard se integra aos serviços do Google Bard se integra aos serviços do Google (GOOGLE BLOG/Europa Press)

Recentemente, surgiram diversas plataformas que utilizam inteligência artificial para várias tarefas. Um exemplo é o chatbot do Google, o Bard, capaz de gerar textos, traduzir idiomas e responder perguntas. Entre outras coisas, também ajuda a planejar suas metas para o ano de 2024, entre suas diversas funções.

O programa pode compreender a linguagem humana e fornecer suporte aos usuários em diferentes áreas. Para planejar as resoluções de Ano Novo com Bard, recomenda-se dividir as metas em bem-estar, tempo livre e carreira profissional, criando uma meta específica para cada área.

Uma vez definidas as metas, a IA do Google pode oferecer um plano de ação personalizado para ajudar os usuários a alcançarem seus objetivos para o ano de 2024. Por exemplo, se um dos propósitos está relacionado ao bem-estar, como frequentar terapia psicológica, o Bard mostrará opções de acordo com o orçamento e oferecerá conselhos para alcançar esse objetivo.