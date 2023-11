Waze, Gmail e Google Calendar: a fórmula secreta para programar suas viagens e não sair atrasado

O Waze é uma plataforma que pode mudar a sua vida, tornando os seus deslocamentos pela cidade mais ágeis, evitando o trânsito (na medida do possível) mesmo nos horários mais complicados.

No entanto, há uma forma de usar o aplicativo em paralelo com o Gmail e o Google Calendar para configurar uma função que permite programar viagens sem falhas.

Há anos, a própria plataforma conta com uma função (entre outras) que permite ativar notificações de viagens futuras, informando-nos em tempo real sobre a melhor hora para partir.

No entanto, esta função depende em grande parte da configuração de segurança e privacidade do nosso smartphone.

Infelizmente, a aplicação exige acesso contínuo à nossa localização, mesmo quando não estiver ativa ou em uso.

Devido a isso, a função nas suas versões mais recentes não tem sido a mais funcional ou confiável. Mas existe uma forma de usar as aplicações do Google para conseguir que funcione ainda melhor do que antes.

Aqui mostramos como configurar três aplicativos em conjunto para programar notificações de horários de partida para viagens.

Como configurar o Waze com o Gmail e o Google Calendar

Primeiro, abra o aplicativo Waze e toque no ícone de configurações. Em seguida, toque na opção “Contas” e selecione “Gmail” para conectar sua conta do Google. Toque no ícone de configurações novamente e selecione “Calendário”. Toque na opção “Adicionar conta” e selecione sua conta do Google. Você também pode escolher quais calendários você deseja sincronizar com o Waze. Por fim, toque na opção “Salvar” para concluir a configuração.

O princípio do processo é simples: configuraremos o Waze para ativar alarmes em tempo real sobre o melhor momento para iniciar uma viagem agendada.

E em paralelo, configuraremos o Gmail e o Google Calendar para triangular as notificações das três aplicações e receber de forma eficiente e segura a mensagem da hora para partir.

Logo da Gmail GOOGLE - Arquivo

Primeiro configure o Gmail no seu smartphone

Abra o aplicativo Gmail e expanda o menu lateral esquerdo clicando no ícone de três linhas horizontais. Em seguida, toque em Configurações ou Configurações. Selecione sua conta do Google, deslize para baixo e ative a caixa Funções inteligentes e personalização.

Depois vem a vez de configurar o Google Calendar

Assim como com a anterior, abra o aplicativo e vá para o menu lateral esquerdo. Toque em Configurações. Role para baixo e selecione Eventos do Gmail. Uma vez dentro desse menu, procure a opção Mostrar eventos do Gmail e ative-a.

Agora é a vez do Waze

Abra o aplicativo. Toque no menu lateral esquerdo e selecione Configurações. Na seção Notificações, ative a opção Lembrete de viagens programadas. Depois disso, toque no ícone de "+" no canto inferior direito.

Em seguida, ative a opção Conectar Calendário e toque em Aceitar. Acesse seus calendários e certifique-se de que todos os seus eventos estejam ativados.

É importante salientar que é necessário ter as versões mais atualizadas das aplicações para que esta configuração cruzada funcione bem.

Com isso, você poderá receber uma notificação segura de todos os seus compromissos de viagem programados na agenda.