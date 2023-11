Problema com o giroscópio deixa telescópio Hubble em pausa

Apesar disso, os instrumentos do Hubble estão estáveis e o telescópio está em boas condições, de acordo com um comunicado da agência.

O telescópio entrou automaticamente em modo de segurança quando um dos seus três giroscópios fez leituras erradas. Os giroscópios medem a velocidade de rotação do telescópio e são parte do sistema que determina para que direção o telescópio está apontando. Enquanto estiver em modo de segurança, as operações científicas são suspensas e o telescópio espera novas direções da Terra.

O Hubble entrou pela primeira vez no modo de segurança em 19 de novembro. Embora a equipe de operações tenha recuperado com sucesso a nave espacial para retomar as observações no dia seguinte, o giroscópio instável fez com que o observatório suspendesse as operações científicas mais uma vez em 21 de novembro. Após uma recuperação bem-sucedida, o Hubble entrou novamente no modo de segurança em 23 de novembro.

A equipe agora está realizando testes para caracterizar o problema e desenvolver soluções. Se necessário, a nave espacial pode ser reconfigurada para funcionar com apenas um giroscópio. A nave espacial tinha seis novos giroscópios instalados durante a quinta e última missão de serviço do transbordador espacial em 2009.

Até o momento, três desses giroscópios permanecem operacionais, incluindo o giroscópio que atualmente está experimentando flutuações. O Hubble usa três giroscópios para maximizar a eficiência, mas poderia continuar realizando observações científicas com um único giroscópio se necessário.

A NASA prevê que o Hubble continuará a fazer descobertas inovadoras, trabalhando em conjunto com outros observatórios, como o Telescópio Espacial James Webb da agência, ao longo desta década e possivelmente na próxima. Lançado em 1990, o Hubble já está há mais de 33 anos observando o universo.