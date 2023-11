O que os astronautas não dizem: esses são os lugares da Terra que podem ser vistos do Espaço

Se você já ouviu o mito de que a Grande Muralha da China é visível do Espaço, sentimos muito em informar, mas isso é falso.

No entanto, há outras maravilhas que podem ser observadas a partir da órbita terrestre.

As pirâmides

Você sabia que as Pirâmides de Gizé no Egito são claramente visíveis do espaço? Ao contrário do mito da Grande Muralha.

As pirâmides, construídas entre 2600 a.C. e 2400 a.C., são um testemunho da antiga planificação e engenharia (a priori, humana).

Da Estação Espacial Internacional (ISS), alguns astronautas afirmam ter visto as auroras boreais a olho nu.

Os grandes cânions

Um dos lugares notáveis dos Estados Unidos. Falamos do Grande Cânion do Colorado, outra maravilha natural visível do Espaço.

Com 446 quilômetros de comprimento, essa formação rochosa do Arizona é uma das sete maravilhas naturais do mundo.

A vista completa é possível apenas do Espaço, e a Estação Espacial Internacional oferece uma perspectiva única da curva do cânion, Lago Mead, mesa do Colorado e Las Vegas.

O Himalaia

Dentro das cadeias montanhosas que existem na Terra, a Cordilheira do Himalaia possui um tamanho excepcional.

E é que abrange cinco países, o que se pode ver mesmo do Espaço.

Suas vistas espetaculares do espaço destacam a majestosidade do Monte Everest, a montanha mais alta do mundo com aproximadamente 8.850 metros de altura.

"O Himalaia visto do espaço." - Créditos: NASA-

Um lugar na América Latina

Finalmente, o Rio Amazonas, o mais longo e caudaloso do planeta, é outro lugar que se destaca a partir da órbita terrestre.

Com aproximadamente 6.400 quilômetros de comprimento, esse colosso fluvial atravessa o Peru, a Colômbia e o Brasil.

À noite, do espaço, apresenta-se como uma intensa linha dourada devido à presença de sedimentos e algas, proporcionando uma vista única desta maravilha natural que costumava fluir na direção oposta há milhões de anos, antes de mudanças geológicas.

Assim é como o Rio Amazonas é visto do Espaço.. pic.twitter.com/tewDMZ4ZxS — Más Ciencia (@MsCiencia2) 10 de abril de 2023