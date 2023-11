Meta teria coletado dados de usuários menores no Instagram sem consentimento

A Meta, empresa-mãe do Facebook e do Instagram, foi processada por procuradores-gerais de 33 Estados dos Estados Unidos por violar as leis de proteção à privacidade de menores. O que seria um dos casos mais delicados da empresa até o momento.

Talvez até agora o maior escândalo envolvendo a empresa de Mark Zuckerberg foi o caso de Cambridge Analytica, onde ficou claro que a companhia não tinha um interesse especial em proteger a privacidade de seus usuários. Pelo menos não além do objetivo de fazer dinheiro.

Mas este caso poderia ser potencialmente mais delicado, uma vez que envolve menores de idade e o uso de dados e informações privadas destes usuários.

A demanda, apresentada em 22 de novembro, alega que a Meta permitiu que milhões de usuários menores de 13 anos criassem contas no Instagram, apesar de que a plataforma tem uma política que proíbe que os menores dessa idade se registrem.

Mas não seria o mais delicado, de acordo com a demanda, a Meta recebeu mais de um milhão de relatórios de contas de menores no Instagram entre 2019 e 2023. No entanto, a empresa fechou apenas uma fração dessas contas.

Por quê?

A demanda, abordada em profundidade por CBS News, também alega que a Meta recolheu dados pessoais de menores de 13 anos sem o consentimento dos seus pais. Esses dados incluem informações sobre a localização, as atividades e os contatos dos menores, que por sua vez podem ser outras crianças.

Meta negou as acusações. Em um comunicado (via The Jurist), a empresa afirmou que "os termos de uso do Instagram proíbem usuários com menos de 13 anos (ou mais em determinados países) e temos medidas para remover essas contas quando as identificamos".

Instagram - Composição: York Perry | Instagram: App da Meta.

No entanto, a denúncia alega que a Meta também permitia a ativação dessas contas, desviando os filtros mínimos, sabendo que o seu algoritmo poderia direcionar crianças para conteúdos prejudiciais, prejudicando assim o seu bem-estar.

De acordo com a demanda, os funcionários da Meta estavam preocupados com "o conteúdo no IG que desencadeia emoções negativas entre os pré-adolescentes e afeta o seu bem-estar mental".

Por exemplo, os pesquisadores da Meta realizaram um estudo em 2021 (via The New York Post) que concluiu que o algoritmo do Instagram pode estar amplificando a comparação social negativa e "o conteúdo com tendência a fazer com que os usuários se sintam piores sobre o seu corpo ou aparência".

Nos e-mails internos de 2021, os funcionários da Meta reconheceram que a comparação social estava "associada a um maior tempo dedicado" às plataformas de mídia social da Meta.

Além disso, a demanda alega que Meta dirigiu os meninos para conteúdos relacionados a transtornos alimentares em mais de uma ocasião.

Se a demanda prosperar, a Meta pode enfrentar sanções civis de milhões de dólares. Uma vez que a maioria dos estados pede entre US$1 mil e US$50 mil de multa por cada infração. Mais o que possa acumular-se em caso de um julgamento contra a empresa.

A demanda também pode ter um impacto nas políticas de privacidade da Meta. Uma vez que a empresa pode ser obrigada a implementar medidas mais rigorosas para proteger a privacidade dos menores.