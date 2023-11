Evernote limitará oficialmente seu plano gratuito a um máximo de 50 notas e um caderno, a partir de 4 de dezembro

Conforme foi divulgado na última terça-feira, a plataforma de notas e organização de tarefas começou a testar com alguns usuários a limitação de algumas características do plano gratuito, visando impulsionar as assinaturas da versão paga do aplicativo. Naquele momento, a empresa detalhou que as mudanças nas contas gratuitas “não eram definitivas”.

Agora, o Evernote anunciou que, a partir de segunda-feira, 4 de dezembro, os usuários que possuem uma conta gratuita só poderão criar um máximo de 50 notas e um caderno por conta, em vez da quantidade ilimitada de notas permitidas nesta versão, com até 60MB de uploads mensais e um tamanho máximo de 25MB para cada nota.

Conforme destacado em um comunicado em seu blog, essas limitações referem-se à quantidade de notas e cadernos que os usuários podem ter em sua conta ao mesmo tempo. Ou seja, uma vez atingido o limite, será necessário excluir notas ou cadernos anteriores indesejados para poder criar novos.

No entanto, a plataforma destacou que os usuários poderão manter a propriedade total de seus dados. Isso ocorre porque, de acordo com o explicado, qualquer conta gratuita que atualmente tenha mais de cinquenta notas e mais de um caderno "poderá continuar visualizando, editando, exportando, compartilhando e excluindo" essas notas e cadernos existentes.

Seguindo essa linha, a empresa detalhou que a versão gratuita continuará disponível para os usuários que "desejam explorar o Evernote antes de assinar" ou que "estejam satisfeitos" com as funções básicas que inclui. Na verdade, foi expressado que essas limitações específicas foram estabelecidas porque a maioria dos usuários gratuitos "está abaixo do limite de 50 notas e um caderno".

Por isso, o Evernote garantiu que "a experiência diária da maioria dos usuários gratuitos permanecerá inalterada". No entanto, para aqueles que precisarem usar mais recursos do aplicativo, será necessário atualizar sua conta para uma assinatura paga.

Atualmente, o Evernote oferece vários planos de assinatura pagos, desde o plano pessoal por 12,99 euros por mês, até o plano profissional por 14,99 euros mensais ou o plano ‘Evernote Teams’ por 19,99 euros por mês por usuário. Esses planos oferecem suporte para armazenamento adicional, notas maiores e outras funcionalidades, como sincronização com dispositivos.