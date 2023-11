Descoberta uma fina corrente estelar gigante entre galáxias

A faixa preta é a recém-descoberta Corrente de Coma Gigante. Esta linha é dez vezes mais longa que nossa Via Láctea e se encontra a uns 300 milhões de anos-luz de distância entre galáxias (as manchas amarelas) WILLIAM HERSCHEL TELESCOPE/ROMÁN ET AL (Sebastian Carrasco)

As primeiras observações foram realizadas com o relativamente pequeno telescópio de 70 centímetros do astrônomo Michael Rich na Califórnia. Em seguida, os pesquisadores focaram a área com o telescópio William Herschel de 4,2 metros, em La Palma. Após o processamento de imagens, eles viram uma corrente extremamente fraca com mais de 10 vezes o tamanho da nossa Via Láctea. A corrente aparece flutuando no meio do ambiente do aglomerado, não associada a nenhuma galáxia em particular. Os pesquisadores chamaram-na de Giant Coma Stream (Corrente da Coma Gigante).

“Esta corrente gigante cruzou o nosso caminho por acaso”, explica o investigador principal Javier Román. Ele é afiliado à Universidade de Groninga e à Universidade da La Laguna, em Tenerife. “Estávamos estudando os halos de estrelas situados à volta de grandes galáxias”.

O descobrimento da Giant Coma Stream é notável porque é uma estrutura bastante frágil no meio de um ambiente hostil de galáxias que se atraem e se repelem mutuamente. O coautor Reynier Peletier, da Universidade de Groninga, explica: “Enquanto isso, conseguimos simular fluxos tão grandes no computador. Por isso, esperamos encontrar mais desses. Por exemplo, se procurarmos no futuro ELT de 39 metros e quando o Euclid começar a produzir dados.”

Com os grandes telescópios futuros, os pesquisadores não só esperam descobrir novas correntes gigantes. Eles também querem se aproximar da própria Corrente de Coma Gigante. "Adoraríamos observar estrelas individuais dentro e perto da corrente e aprender mais sobre a matéria escura", diz Peletier.

O Cúmulo de Coma é um dos aglomerados de galáxias mais estudados. Contém milhares de galáxias a uma distância de cerca de 300 milhões de anos-luz da Terra na direção da constelação boreal de Coma Berenices. Em 1933, o astrônomo suíço Fritz Zwicky demonstrou que as galáxias do aglomerado se movem muito rápido se considerarmos apenas a quantidade de matéria visível. Ele descobriu que deve haver matéria escura mantendo as coisas unidas. Ainda se desconhece a natureza exata da matéria escura.