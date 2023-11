Cuidado se você for ao Espaço: o risco de disfunção erétil pode aumentar

Uma pesquisa recente sugere que a exploração do Espaço profundo pode levar à disfunção erétil nos astronautas, de acordo com estudos em ratos expostos à radiação cósmica galáctica simulada e à ausência de gravidade.

Os efeitos, notados mesmo após um ano de recuperação, levantam preocupações sobre a saúde sexual dos astronautas após retornarem à Terra.

Com as missões planejadas ao redor da Lua em 2024 e a Marte em 2040, mais atenção está sendo dada aos possíveis impactos duradouros da exploração espacial na saúde humana.

Os altos níveis de radiação cósmica galáctica no Espaço podem provocar efeitos adversos, incluindo a disfunção erétil, um aspecto até agora não investigado.

A radiação cósmica galáctica e a ausência de gravidade podem estar relacionadas com a disfunção erétil, de acordo com o estudo. Esses efeitos, confirmados após um ano, poderiam ser uma consideração crítica para a saúde sexual dos astronautas do sexo masculino em missões prolongadas.

Em um experimento com ratos, os efeitos da ausência de gravidade foram simulados e altas ou baixas doses de radiação cósmica foram expostas. Posteriormente, foi observada uma disfunção nos tecidos eréteis do pênis, principalmente devido ao aumento de estresse oxidativo.

Não está tudo perdido

O estudo, focado nos efeitos a longo prazo, destaca a possibilidade de mitigar alguns efeitos negativos através de antioxidantes. No entanto, é necessária uma maior investigação para melhor compreender esses impactos e preveni-los, especialmente considerando a inclusão de mulheres astronautas em futuras missões espaciais.