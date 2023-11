China agora exige que influenciadores mostrem seus nomes reais online

Em 2015, o Techdirt relatou uma tentativa da China de controlar a identidade online, buscando que nomes reais fossem usados ​​em serviços digitais. Apesar de múltiplas tentativas desde 2003, o país continua implementando medidas.

Recentemente, redes sociais chinesas como Weibo, WeChat e outras, exigiram nomes legais, começando por usuários com mais de 1 milhão de seguidores e depois com 500.000.

Esta estratégia foca-se em influenciadores, permitindo o controle em vez de impor a milhões de utilizadores. O professor Min Jiang, da Universidade da Carolina do Norte, menciona que isso limitará a influência dos líderes de opinião e obrigará-os a navegar com cautela sob a censura.

O enfoque parece ser eficaz: vários influenciadores pararam de publicar ou removeram seguidores para cumprir a nova regra.

Alguns, como Tianjin Stock King, reduziram significativamente seus seguidores. Embora as medidas anteriores já exigissem nomes reais no Weibo, esta nova política permitirá que os usuários examinem as atividades online das pessoas influentes, dificultando a expressão de opiniões controversas.

Aqueles ligados ao Estado poderiam enfrentar acusações de deslealdade uma vez que a sua identidade seja conhecida pelo público em geral.