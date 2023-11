ChatGPT completa seu primeiro ano ‘de vida’ em pleno auge da Inteligência Artificial

O ‘chatbot’ que revolucionou a inteligência artificial, ChatGPT, celebra seu primeiro aniversário desde o seu lançamento, que deu origem a uma era marcada por modelos de linguagem avançados, interação conversacional e geração de conteúdo.

A OpenAI revelou o ChatGPT em 30 de novembro de 2022, um sistema de conversação que foi treinado na infraestrutura da Azure da Microsoft usando aprendizado por reforço com feedback humano, baseado no modelo GPT 3.5.

Nos seus primórdios, este 'chatbot' podia realizar tarefas como responder perguntas e manter uma conversa realista com um usuário, e em pouco tempo surpreendeu pela naturalidade de suas respostas e sua capacidade de gerar e conectar ideias e lembrar das conversas anteriores.

Com o tempo, ele tem ampliado suas capacidades; agora ele aceita entradas não apenas de texto, como imagens ou até mesmo voz, e se conectou à Internet para oferecer respostas com base em informações atualizadas, em tempo real.

Também aumentou as tarefas que realiza, como a codificação, e com o novo modelo GPT 4, a redação de uma legenda, uma análise ou uma classificação a partir de uma imagem e a redação e gestão de um texto mais longo, tudo isso com uma melhora geral na capacidade de raciocinar e seguir instruções.

Embora a OpenAI ofereça diferentes modalidades para acessar seu 'chatbot', incluindo uma gratuita, a Microsoft contribuiu para sua popularização ao integrá-lo em seu navegador Edge e em seu mecanismo de busca Bing.

Gerou desconfiança entre as empresas concorrentes

O Google unificou suas duas divisões dedicadas à IA para competir e superar o domínio da OpenAI e da Microsoft nessa área, que até a aparecimento do ChatGPT, em novembro do ano passado, eram liderados pelas equipes de pesquisa do Google e da DeepMind.

A Meta, por sua vez, reconheceu que chegou tarde ao desenvolvimento de sua própria infraestrutura de IA, mas ao longo do ano não apenas se atualizou, mas também lançou novos produtos com essa tecnologia, que se tornou um de seus pilares estratégicos.

A IA generativa

O ChatGPT faz parte do conjunto de aplicativos que se enquadram na categoria de IA generativa, ou seja, inteligência artificial com capacidade para gerar conteúdo, independentemente do formato. Entre seus representantes também estão os chatbots Bard do Google, Claude da Anthropic e Dall-E (OpenAI), Stable Diffusion (Stability AI) e Midjourney (Midjourney) na geração de imagens.

Além disso, existem aplicativos para a geração de música, como o MusiGEn e o AudioCraft, ambos da Meta; para vídeos, como o Gen1 da RunwayML e o Make-A-Video da Meta; e até mesmo para programação, com recursos presentes, por exemplo, no Bard, Claude, Copilot da Microsoft e o ChatGPT.

Trata-se de uma tecnologia em constante aperfeiçoamento que é promovida como uma ferramenta de auxílio para impulsionar a criatividade e facilitar as tarefas cotidianas, embora não esteja isenta de críticas e riscos.

Regulação da IA

A regulação da inteligência artificial, embora em andamento, não avança tão rapidamente quanto a tecnologia. No início do ano, líderes tecnológicos como Steve Wozniak (Apple), Jaan Tallinn (Skype) e Elon Musk (Tesla) uniram-se em uma petição que buscava paralisar temporariamente os grandes experimentos com IA devido aos riscos que podem representar para a sociedade e a humanidade, e trabalhar em conjunto com os legisladores para garantir seu bom uso.

Também alertou sobre os riscos da IA o CEO da OpenAI, Sam Altman, diante de um possível mau uso de seu chatbot.

Na União Europeia, a Comissão Europeia tem trabalhado desde 2018 para estabelecer as bases de um quadro jurídico que promova o desenvolvimento desta tecnologia, materializado no projeto de lei aprovado pelo Parlamento Europeu em junho.