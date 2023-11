A Microsoft fará parte do conselho da OpenAI, mas sem direito a voto

A Microsoft é acionista da startup tecnológica OpenAI, com uma participação estimada de 49%, desempenhando o papel de observador sem direito a voto no novo conselho da empresa criadora do ChatGPT.

Em um comunicado, a empresa confirmou o retorno de Sam Altman como CEO da OpenAI, assim como de Mira Murati como diretora de tecnologia e de Greg Brockman como presidente.

Além disso, ele ratificou a composição da nova junta da empresa, composta pelo ex-CEO da Salesforce Bret Taylor, o ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos Larry Summers e Adam D’Angelo, co-fundador e CEO do Quora, o único sobrevivente do conselho anterior.

No entanto, além dos membros do conselho, Sam Altman anunciou que a Microsoft terá presença no conselho da OpenAI como "observador sem direito a voto".

"Claramente tomamos a decisão correta ao nos associarmos com a Microsoft e estou entusiasmado que nosso novo conselho os inclua como observador sem direito a voto", afirmou.

Em sua primeira declaração como CEO da OpenAI após sua reintegração, Altman expressou sua confiança no sucesso da empresa, destacando a resiliência da OpenAI em uma situação pouco clara e sem precedentes.

“Nunca estive tão entusiasmado com o futuro”, afirmou.