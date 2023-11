WhatsApp diz adeus a alguns smartphones: veja se o seu está na lista

A partir do 1º de dezembro, a popular aplicação de mensagens WhatsApp realizará mudanças que afetarão alguns dispositivos móveis.

Estas configurações, relacionadas às condições de privacidade e às atualizações de segurança, podem tornar obsoletos alguns telefones que não podem ser atualizados para as versões mais recentes do sistema operacional.

Quais telefones não terão mais acesso ao WhatsApp?

Nesta ocasião, os dispositivos excluídos da aplicação são aqueles que executam versões de sistemas operativos Android anteriores à 4.1 e iOS anteriores à 11.

Isto significa que, a partir de 1 de dezembro de 2023, os seguintes telefones móveis perderão a capacidade de usar o WhatsApp:

Archos 53 Platinum é um smartphone Android de tela grande. Ele possui uma tela de 5,3 polegadas com resolução de 960x540 pixels. Ele é alimentado por um processador dual-core de 1,2 GHz e vem com 512 MB de RAM. Ele tem 4 GB de armazenamento interno, que pode ser expandido com um cartão microSD. Ele vem com uma câmera traseira de 5 megapixels e uma câmera frontal de 0,3 megapixels. Ele executa Android 4.2 Jelly Bean e vem com conectividade 3G.

Faea F1THL W8 = Faea F1THL W8

Huawei Ascend Mate é um smartphone da Huawei lançado em 2013. Ele possui uma tela de 6,1 polegadas, processador quad-core de 1,5 GHz, 2 GB de RAM, 8 GB de armazenamento interno, câmera traseira de 8 megapixels e uma bateria de grande capacidade de 4050 mAh.

Huawei Ascend G740 é um smartphone Android de gama média, lançado em novembro de 2013. Possui uma tela IPS LCD de 5 polegadas com resolução de 720x1280 pixels, processador quad-core Cortex-A7 de 1,2 GHz, 1 GB de RAM, 8 GB de armazenamento interno, câmera traseira de 8 megapixels e câmera frontal de 2 megapixels.

Huawei Ascend D2 é um smartphone Android de alto desempenho da Huawei. É equipado com uma tela de 5 polegadas, processador quad-core 1.5GHz, 2GB de RAM, 13MP de câmera traseira e 3000mAh de bateria. É executado no sistema operacional Android 4.1 Jelly Bean.

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Lenovo A820

O Lenovo A820 é um smartphone Android de tela grande que vem com um processador quad-core de 1,2 GHz e 1 GB de RAM. Possui uma tela IPS de 4,7 polegadas com resolução de 1280 x 720 pixels. O dispositivo também possui 8 GB de armazenamento interno, que pode ser expandido com um cartão microSD de até 32 GB.

LG Optimus L3 II Dua

O LG Optimus L3 II Dual é um smartphone Android simples, mas com uma boa performance de multimídia. Ele vem com uma tela de 3.2 polegadas com uma boa resolução de 320x240 pixels. As funcionalidades oferecidas são mais ou menos as mesmas oferecidas em outros dispositivos avançados, começando com a conectividade Wi-fi e GPS. Dispõe também de memória de 4 GB com a possibilidade de expansão.

LG Optimus L5 II

O LG Optimus L5 II é um smartphone Android de entrada da LG. Possui um processador de 1GHz, 512MB de RAM e 4GB de armazenamento interno. O Optimus L5 II vem com uma tela de 4 polegadas com resolução de 480x800 pixels. O dispositivo também possui uma câmera traseira de 5MP e uma câmera frontal VGA.

LG Optimus L3 II

O LG Optimus L3 II é um smartphone Android de entrada lançado em 2013. Ele vem com um processador de 800 MHz, tela de 3.2 polegadas, câmera de 3.15 MP e memória de 512 MB.

LG Optimus L7II

O LG Optimus L7II é um smartphone Android de tela média com um processador de 1 GHz Dual Core. Possui uma tela de 4.3 polegadas, câmera de 8 megapixels e memória interna de 4 GB, além de um slot para cartão microSD.

LG Optimus L5 Dual

O LG Optimus L5 Dual é um smartphone Android de tela média de 4 polegadas com resolução de 480x800 pixels. Ele é equipado com um processador de 1GHz, 512MB de RAM e 4GB de armazenamento interno. O LG Optimus L5 Dual é alimentado por uma bateria de 1540mAh.

LG Optimus L7 Dual

O LG Optimus L7 Dual é um smartphone Android de tela grande. Possui uma tela de 4.3 polegadas, câmera de 5 megapixels e memória interna de 4 GB, além de 512 MB de RAM. O LG Optimus L7 Dual é um dos smartphones mais acessíveis da LG e vem com o sistema operacional Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Ele também tem uma bateria de 1700 mAh.

LG Optimus F3

O LG Optimus F3 é um smartphone Android de entrada da LG Electronics. Ele foi lançado em maio de 2013 com o Android 4.1.2 Jelly Bean. O F3 possui um processador dual-core de 1GHz, 512MB de RAM e 4GB de armazenamento interno.

LG Optimus F3Q

O LG Optimus F3Q é um smartphone de tela grande da LG. Ele possui uma tela de 4 polegadas e é alimentado por um processador dual-core de 1,2 GHz. Além disso, ele tem 8 GB de armazenamento interno, câmera traseira de 5 megapixels e câmera frontal de 1,3 megapixels.

LG Optimus L2 II

LG Optimus L2 II é um smartphone Android de entrada da LG. Ele vem com uma tela de 3.8 polegadas, processador single-core de 800 MHz, 256 MB de RAM, 4 GB de armazenamento interno, câmera traseira de 3.2 megapixels e Android 2.3.

LG Optimus L4 II

O LG Optimus L4 II é um smartphone Android simples, mas com uma enorme tela Touchscreen de 3.8 polegadas. Ele é alimentado por um processador single-core Cortex A5 de 1GHz, 512MB de RAM e Adreno 200 GPU. Ele vem com 4GB de armazenamento interno, que pode ser expandido com até 32GB de cartões microSD.

LG Enact

O LG Enact é um smartphone Android 4.1.2 com tela de 4.0 polegadas, câmera de 5 MP e memória de 8 GB, 1 GB RAM.

LG Lucid 2

O LG Lucid 2 é um smartphone Android de tela touchscreen de 4 polegadas, equipado com um processador dual-core de 1,2 GHz e 1 GB de RAM. Possui uma câmera traseira de 5 megapixels e uma câmera frontal VGA para videoconferência.

LG Optimus F7

O LG Optimus F7 é um smartphone Android de gama média lançado pela LG Electronics em 2013. Ele vem equipado com um processador dual-core de 1,5 GHz e 1 GB de RAM. O LG Optimus F7 também possui uma câmera traseira de 8 megapixels e uma câmera frontal de 1,3 megapixels.

Samsung Galaxy Core

O Samsung Galaxy Core é um smartphone Android de gama média fabricado pela Samsung Electronics. Lançado em maio de 2013, é o sucessor do Samsung Galaxy Ace 2. Ele foi anunciado originalmente com o Android 4.1.2 Jelly Bean, mas foi atualizado para o Android 4.2.2 Jelly Bean.

O Samsung Galaxy Trend Lite

O Samsung Galaxy Trend Lite é um smartphone Android de entrada da Samsung. Ele vem com uma tela de 4 polegadas, processador de 1GHz, 512MB de RAM, 4GB de armazenamento interno, câmera traseira de 3 megapixels e câmera frontal VGA.

Samsung Galaxy Ace 2

O Samsung Galaxy Ace 2 é um smartphone Android de gama média produzido pela Samsung Electronics. Lançado em 2012, ele vem equipado com um processador single-core de 800 MHz, 512 MB de RAM e 4 GB de armazenamento interno.

Samsung Galaxy S3 mini

O Samsung Galaxy S3 mini é um smartphone Android de tamanho reduzido, lançado pela Samsung em outubro de 2012. É equipado com um processador NovaThor U8420 dual-core de 1 GHz, 8 GB de armazenamento interno, câmera de 5 megapixels, tela Super AMOLED de 4 polegadas e sistema operacional Android 4.1.

Samsung Galaxy Trend II

O Samsung Galaxy Trend II é um smartphone com Android 4.1, tela de 4 polegadas, câmera de 3 megapixels e processador de 1GHz. Ele tem 8GB de armazenamento interno, expansível até 32GB com um cartão microSD, e vem com 512MB de RAM. Ele também tem Wi-Fi, Bluetooth, GPS e suporte para redes 3G.

Wiko Cink Five

O Wiko Cink Five é um smartphone Android de tamanho médio. Ele vem equipado com um processador de 1 GHz, 512 MB de RAM, 4 GB de armazenamento interno e uma câmera de 5 megapixels. Além disso, oferece conectividade Wi-Fi e Bluetooth.

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand S Flex é um smartphone Android de bom desempenho, equipado com uma tela de 5 polegadas e uma câmera de 8 megapixels. O processador é um Qualcomm Snapdragon 400 Quad-core de 1.2GHz, acompanhado de 2GB de RAM. O armazenamento interno é de 16GB, expansível com um cartão micro-SD. A bateria é de 2200mAh. O ZTE Grand S Flex é dual-SIM e vem com Android 4.3 Jelly Bean.

ZTE Grand Memo

ZTE Grand Memo é um smartphone Android de tela grande da ZTE. Ele possui uma tela de 5,7 polegadas 720p HD, processador quad-core Qualcomm Snapdragon S4 Pro, 2 GB de RAM, 16 GB de armazenamento interno, câmera traseira de 13 megapixels e câmera frontal de 5 megapixels.

Meu smartphone também?

Se você tiver um dispositivo Android, pode verificar a compatibilidade e atualizar o sistema e o aplicativo seguindo estes passos: acesse ‘Configurações’, procure ‘Sobre o meu telefone’ e verifique a versão do sistema operacional.

Se for Android 4.1 ou anterior, você precisará atualizar o dispositivo para continuar usando o WhatsApp.

Se o seu dispositivo não for compatível com as atualizações necessárias, terá de considerar mudar para um smartphone mais moderno para poder usar a app de mensagens.