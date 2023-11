Telescópio Espacial James Webb observou uma protostrela proeminente na Constelação de Perseu

Os objetos Herbig-Haro são regiões luminosas que circundam estrelas recém-nascidas (conhecidas como protostelas) e se formam quando os ventos estelares ou jatos de gás expelidos por essas estrelas recém-nascidas formam ondas de choque que colidem com gás e poeira próximos a altas velocidades.

HH 797, que domina a metade inferior desta imagem, está localizado perto do jovem aglomerado aberto IC 348, que fica próximo à borda oriental do complexo de nuvens escuras da Constelação de Perseu. Acredita-se que os brilhantes objetos infravermelhos na parte superior da imagem albergam mais duas protoestrelas.

Esta imagem foi capturada com a câmera de infravermelho próximo (NIRCam) do Webb. As imagens infravermelhas são poderosas para estudar estrelas recém-nascidas e seus fluxos, pois as estrelas mais jovens invariavelmente ainda estão incrustadas dentro do gás e do pó a partir do qual se formaram. A emissão infravermelha dos fluxos estelares penetra o gás e o pó que os obscurece, tornando os objetos Herbig-Haro ideais para observação com os sensíveis instrumentos infravermelhos do Webb. Moléculas estimuladas pelas condições turbulentas, incluindo o hidrogênio molecular e o monóxido de carbono, emitem luz infravermelha que o Webb pode coletar para visualizar a estrutura dos fluxos de saída. NIRCam é particularmente boa para observar as moléculas quentes (milhares de graus Celsius) que são destacadas como resultado de choques, informa a NASA.

Usando observações terrestres, os pesquisadores descobriram anteriormente que, para o gás molecular frio associado ao HH 797, a maior parte do gás deslocado para o vermelho (afastando-se de nós) está para o sul (abaixo à direita), enquanto que o gás deslocado para o azul (aventando-se para nós) está ao norte (abaixo à esquerda). Também foi encontrado um gradiente ao longo do fluxo de saída, de modo que a uma certa distância da jovem estrela central, a velocidade do gás perto da borda oriental do jato está mais deslocada para o vermelho do que o do gás na borda ocidental.

No passado, os astrônomos acreditavam que isso se devia à rotação do fluxo de saída. No entanto, nesta imagem de Webb de maior resolução, podemos ver que o que se acreditava ser um fluxo de saída na verdade é formado por dois fluxos de saída quase paralelos com suas próprias séries separadas de choques (o que explica as assimetrias de velocidade). A fonte, situada na pequena região escura (abaixo à direita no centro), e já conhecida por observações anteriores, não é uma estrela simples, mas dupla. Cada estrela está produzindo seu próprio fluxo dramático. Nesta imagem também vemos outros fluxos de saída, incluindo um da protoestrela na parte superior direita do centro junto com suas paredes de cavidade iluminadas.

O HH 797 encontra-se diretamente ao norte de HH 211 (separados por aproximadamente 30 segundos de arco), que foi a característica de uma imagem publicada por Webb em setembro de 2023.