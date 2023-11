Telescópio Espacial James Webb descobriu elementos da vida em um disco protoplanetário a 6.000 anos da Terra

Nova imagem da nebulosa de Tarântula com o Hubble ESA/HUBBLE & NASA, C. MURRAY

É conhecido como disco protoplanetário, materiais discos circunestelares de material ao redor de uma estrela jovem, geralmente do tipo T Tauri. São formados por gás e poeira, tendo um diâmetro de várias centenas de unidades astronômicas. Estes objetos são fundamentais para a formação de planetas.

É dessas regiões que cada um dos elementos se condensa e, em seguida, forma os corpos rochosos e gasosos dos Sistemas Solares que conhecemos, que se expandem ao longo do universo.

Uma pesquisa recente que usa dados do Telescópio Espacial James Webb, especificamente a NIRCam (Câmera de Infravermelho Próximo), encontrou grandes quantidades de monóxido de carbono, acetileno, cianeto de hidrogênio e água, em um disco protoplanetário na nebulosa NGC6357, de acordo com uma notícia do El Confidencial.

Esta região, situada na constelação de Escorpião, está a cerca de 6.000 anos-luz de distância. Isso demonstra que os elementos necessários para o desenvolvimento da vida tal como a conhecemos, podem ser encontrados em outras regiões do vasto universo.

Discos protoplanetários próximos

A mesma ferramenta do Telescópio Espacial James Webb encontrou novos discos protoplanetários na Nebulosa de Orion, uma região de formação estelar localizada a cerca de 1.344 anos-luz da Terra.

O observatório estelar detectou 10 novos discos protoplanetários na nebulosa de Orion. Estes discos são muito jovens, com entre 1 e 10 milhões de anos de antiguidade. Os discos são formados por gás e poeira, e têm um diâmetro de várias centenas de unidades astronômicas (UA).

Os novos discos protoplanetários encontrados pelo JWST são importantes porque nos permitem compreender melhor o processo de formação de planetas. Estes discos são o local onde se formam os planetas, e o seu estudo nos permite aprender como se formam estes corpos celestes.