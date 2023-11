Samsung mudaria o nome dos seus processadores Exynos para Dream Chip e ninguém sabe se é uma brincadeira

A Samsung estaria entrando em uma etapa de mudanças significativas na sua estratégia de mercado para futuros modelos de smartphones e parte desta onda de renovação envolveria mudar o nome de sua família de processadores, o que significaria o fim da era Exynos.

O realmente desconcertante aqui é que agora esta família de hardware interno seria, teoricamente, Dream Chip, o que abriu o terreno para muitas especulações sobre a veracidade deste relatório, embora as sinais inquietantes sejam abundantes.

Por outro lado, temos uma série de vazamentos e confirmações indiretas da empresa, onde tudo indica que o Samsung Galaxy S24 será promovido como um dispositivo focado no uso de funções de Inteligência Artificial (IA).

Existem registros de marca que indicam a intenção de vender o dispositivo como um telefone inteligente e isso se alinha perfeitamente com o novo boato de que a família de processadores Exynos mudaria de nome.

Embora seja necessário avaliar a potencial veracidade deste relatório, considerando alguns fatores circundantes.

Adeus Samsung Exynos, olá Dream Chip?

Do SamMobile chega um inquietante relatório, cortesia do informante conhecido como @OreXda, que publicou através de sua conta oficial na rede social X, antes do Twitter, um relatório explosivo.

Em que, de forma breve e sem muito contexto, o sujeito revela que a família de processadores Exynos teria terminado seu ciclo de existência para dar lugar ao Dream Chip agora.

Goodbye Exynos.

Hello Dream Chip. — Connor / 코너 / コナー (@OreXda) November 28, 2023

A verdade é que a empresa lutou por anos para posicionar essa família de processadores acima dos populares Qualcomm Snapdragon. Então, a possibilidade de mudar o nome para simbolizar um reinício não parece tão descabido.

O informantes assegura que a Samsung mudará o nome de todos os seus chips Exynos para Dream Chip, não apenas os seus chips de destaque. Assim, a mudança de marca ocorrerá em algum momento em 2024. Mas os antecedentes de desempenho e o desconhecimento sobre novas funções que justifiquem o relatado mudança nos fazem duvidar da veracidade deste relatório.

Por enquanto, os mais recentes rumores fora desta possibilidade apontavam para o fato de que a Samsung planejava equipar os próximos smartphones Galaxy S24 e Galaxy S24+ com o processador Exynos 2400 AP na maioria dos mercados globais. Embora nos EUA e na China, esses dois telefones operariam sob o Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, assim como o Galaxy S24 Ultra. Será necessário esperar para confirmar ou negar tudo.