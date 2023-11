Por que há planetas que estão encolhendo? Pesquisa recente está se aproximando da resposta

Desde o descobrimento do primeiro exoplaneta nos anos 90, a sua busca revelou mais de 5 mil corpos fora do nosso sistema solar.

Entre eles abundam gigantes gasosos como Júpiter e planetas rochosos com densidades peculiares, como as ‘super Terras’ e ‘sub Netunos’.

Não sabemos muito sobre eles. E é nessa linha que existe um enigma ainda não totalmente resolvido: a ausência de planetas que medem entre 1,6 e 2 vezes o tamanho da Terra.

Planetas cada vez menores?

Este fenômeno captou a atenção de alguns cientistas, que através de uma pesquisa publicada no The Astronomical Journal, buscam desvendar as causas por trás desta lacuna.

Jessie Christiansen, astrofísica do Instituto de Tecnologia da Califórnia e cientista-chefe de Exoplanetas da NASA, afirma no estudo que “os cientistas de exoplanetas agora têm dados suficientes para afirmar que essa lacuna não é uma coincidência.

"Algo está acontecendo que impede que os planetas alcancem e/ou mantenham este tamanho", acrescenta.

As possíveis razões

A respeito disso, duas teorias surgem, ambas relacionadas à perda de atmosfera nos "sub-Netunos", levando-os a reduzir-se ao tamanho de uma "super Terra".

A primeira teoria, conhecida como “Perda de Massa Impulsionada pelo Núcleo”, envolve a emissão de radiação a partir do núcleo do planeta, exercendo pressão sobre a atmosfera e eventualmente a afastando.

A segunda, chamada “fotoevaporação”, provoca a dissipação atmosférica devido à radiação da estrela anfitriã.

Ambos processos operam em diferentes escalas temporais, sendo a mais rápida a fotoevaporação, que ocorre aos 100 milhões de anos do nascimento do planeta.

A perda de massa, por outro lado, é impulsionada pelo núcleo e leva cerca de um bilhão de anos.

Ao mesmo tempo, Christiansen assinala que "trabalhos recentes sugerem uma sequência em curso de perda massiva, em que ambos os processos estão atuando".

No entanto, a compreensão atual dos exoplanetas é limitada e há muito a ser aprendido sobre esses misteriosos corpos celestes.