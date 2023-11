Os dinossauros estavam destinados a uma extinção maciça mesmo sem o impacto de um meteorito, revela um estudo

Esses tipos de colisões causaram extinção em massa duas vezes. Foto: via Astroart Esses tipos de colisões causaram extinção em massa duas vezes. Foto: via Astroart

A extinção dos dinossauros, há 66 milhões de anos, é objeto de constantes estudos e pesquisas científicas. Embora a teoria mais forte sobre o fenômeno seja o impacto de um meteoro na Terra, um novo trabalho de especialistas da Noruega descobre que o evento massivo estava destinado a acontecer devido a desafios ambientais anteriores na superfície do planeta.

Uma resenha do Ubergizmo informa que os cientistas não descartam a influência do meteorito, pois há evidências suficientes no Cratera de Chicxulub para determinar que este evento teve algo a ver.

No entanto, estudos realizados em solos de uma região na Índia Ocidental revelam evidências de que a Terra estava passando por uma explosão vulcânica massiva nesse momento. Então, esse evento teria sido o detonador para que os dinossauros se extinguissem de forma massiva.

O estudo corresponde a uma pesquisa realizada pela geocientista Sara Callegaro, da Universidade de Oslo. Um time liderado por essa especialista analisou as rochas das Trampas do Deccan, região do Ocidente da Índia conhecida por sua antiga atividade vulcânica.

O que aconteceu imediatamente após a extinção dos dinossauros?

Eles aplicaram uma nova técnica de medição das concentrações de enxofre, e descobriram que a região poderia ter experimentado complexas mudanças climáticas devido à atividade dos seus vulcões, numa época que coincide com a extinção dos dinossauros.

O achado concreto indica que a atividade vulcânica da região da Índia expeliu lava vulcânica ao redor de um milhão de quilômetros cúbicos. Isso teria ocorrido na mesma etapa de arrefecimento na era do Cretáceo, noticiou Ubergizmo.

A presença deste enxofre vulcânico lança uma instabilidade climática 100.000 anos antes do impacto do meteorito de Chicxulub. Isso significa que quando a rocha caiu, nosso planeta já reunia condições extremas para o desenvolvimento da vida como a conhecemos.