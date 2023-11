O diretor de Super Mario RPG de 1996 quer fazer uma versão para o próxima console da Nintendo depois do Switch

Chihiro Fujioka, um dos dois diretores da versão original de Super Mario RPG de 1996, quer trabalhar em uma sequência para os consoles que a Nintendo pretenda lançar no futuro. O desenvolvedor e músico não esteve envolvido no novo videogame do carismático encanador, que foi lançado em 17 de novembro para o Nintendo Switch. Mas quer ser considerado para os futuros projetos.

De acordo com o que a Level Up relata, Fujioka trabalhou com a Nintendo no desenvolvimento do Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars em 1996. Além disso, ele estava nos créditos de Mario & Sonic e nas continuações da sub-série Mario & Luigi.

Comemorando o recente lançamento do remake de Super Mario RPG, Fujioka foi entrevistado por MinnMax, pois é uma das vozes autorizadas para falar sobre tudo o que diz respeito à franquia Mario.

Ele disse que gostaria de trabalhar novamente com a Nintendo em qualquer um de seus desenvolvimentos, mas que o ideal para ele seria que sua carreira no mundo dos videogames terminasse com algo relacionado ao Super Mario RPG.

"Durante a minha carreira, estive envolvido em muitos jogos e, você sabe, eu realmente gostaria que o último fosse um jogo de RPG do Mario. Acredito que Mario & Luigi é ótimo, mas eu gostaria de voltar e criar um jogo de RPG do Mario onde você controlasse apenas o Mario", disse Chihiro Fujioka.

Será que a Nintendo foi considerada para um futuro projeto? Quando questionado sobre o contato dele com a grande N dos videogames, Fujioka disse aos entrevistadores que "isso é um segredo", deixando a porta para uma futura colaboração aberta.

Super Mario RPG ergueu-se como um dos primeiros jogos de RPG a apresentar pulsações de botão cronometradas, o que adicionou uma nova camada de estratégia ao combate.

Ele foi projetado pelo mestre Shigeru Miyamoto, com a direção de Chihiro Fujioka e Yoshihijo Maekawa, o roteiro de Kensuke Tanabe e Atsushi Tejima e a música de Yoko Shimomura.

Você pode encontrar Chihiro Fujioka nas redes sociais com vídeos constantes mostrando seu talento para a percussão.