NASA compartilha primeira visita guiada em espanhol pela Estação Espacial

Como é a Estação Espacial Internacional por dentro?

Embora Rubio tenha retornado à Terra no final de setembro após passar 371 dias no Espaço, o vídeo que documenta a visita foi gravado enquanto ainda estava a bordo da ISS e foi recentemente publicado.

Durante a visita guiada, publicada em um vídeo no Youtube, Rubio explora a Estação Espacial profundamente, destacando seus diferentes módulos e movendo-se com destreza no ambiente de ausência de gravidade do espaço.

“Já estando aqui por dez meses é como a minha segunda casa no Espaço e me sinto um pouco confortável ‘voando’ de um lugar para o outro”, diz Rubio durante o passeio.

Rubio viajou para o espaço em setembro de 2022 com a intenção de ficar seis meses, mas devido a problemas técnicos com a nave que o traria de volta, estendeu sua estadia por mais de um ano.

Durante a viagem, o astronauta apresenta aos seus companheiros de missão enquanto eles realizam exercícios, seus dormitórios e também o espaço conhecido como ‘A Cúpula’, uma janela especial que oferece vistas únicas da Terra do Espaço.

“Eu acho que esta é a parte favorita de todos os astronautas”, diz o experiente Rubio enquanto a Estação Espacial Internacional flutua sobre África, destacando a beleza do nosso planeta a partir dessa perspectiva única.

