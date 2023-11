Inteligência artificial revela a verdadeira causa da extinção dos dinossauros

Um dos maiores mistérios da história dos dinossauros pode ganhar um novo capítulo graças a atuação de um programa de Inteligência Artificial. Conforme publicado pelo Olhar Digital, o debate envolvendo a extinção dos dinossauros recebeu uma nova teoria, e a ideia de que ela foi causada por um meteoro, pode se tornar cada vez mais fraca.

Segundo a publicação, a principal teoria envolvendo esse acontecimento é a de que a colisão de um asteroide com a Terra foi o causador da extinção dos dinossauros. A força científica desta teoria está na localização da cratera resultante do impacto e de fósseis que compactuam com essa hipótese.

No entanto, alguns estudiosos afirmam que o impacto, apesar de devastador, pode não ter sido o responsável pela morte imediata dos dinossauros, mas sim desencadeado uma série de mudanças no bioma da Terra que causaram o desaparecimento gradativo dos dinossauros.

A inteligência artificial deu outra versão

Por outro lado, um sistema de inteligência artificial desenvolvido por um estudante da Universidade de Dartmouth, nos EUA, revelou outra versão dos fatos.

O programa, alimentado com dados geológicos e climáticos da época e registros fósseis dos animais, analisou as mudanças nos níveis de dióxido de carbono e dióxido de enxofre na atmosfera. Com base nisso, também foram estudadas as consequências vistas na forma de um aumento gradativo da temperatura do planeta.

Entre mais de 300 mil cenários diferentes obtidos pelos estudos da IA, o mais provável é que a extinção dos animais tenha sido resultado da intensa atividade vulcânica registrada naquele período.

Apesar de fazer sentido, cientistas afirmam que a conclusão da IA é facilmente questionável uma vez que pode ser influenciada pela forma com que a pergunta foi elaborada.

Além disso, eles ressaltaram que o impacto do asteroide, mesmo que não seja determinante para o aumento das temperaturas, pode ter sido a causa da morte de diversos dinossauros por conta do impacto com a Terra.