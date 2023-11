Gamescom chegará ao Brasil junto com o BIG Festival de 26 a 30 de junho de 2024

Com esta expansão, já são três os locais onde esta “gaming” é organizada, desde o seu início em Colônia (Alemanha) e atualmente também com uma versão na Ásia, em Cingapura. Ambos os encontros são organizados pela Koelnmesse.

A Koelnmesse esclareceu que, para se tornar o maior festival de jogos da América Latina, a Gamescom se unirá ao BIG Festival, o principal evento da indústria na região, ao qual 50.000 pessoas compareceram em 2025.

"A América Latina, e especialmente o Brasil, são mercados emergentes empolgantes: a comunidade e a indústria dos jogos estão crescendo com força", comentou o CEO da Koelnmesse, Gerald Böse, em um comunicado.

A Gamescom do Brasil acontecerá de 26 de junho a 30 do mesmo mês do ano que vem, na Expo de São Paulo. A Gamescom 2024, em Colônia, terá lugar de 21 a 25 de agosto e a Gamescom Ásia, por sua vez, será realizada de 17 a 20 de outubro de 2024.