Encontraram um planeta gêmeo da Terra em uma área próxima, mas com um elemento que impede a vida

Cientistas dedicados à exploração dos mistérios do cosmos encontraram o gêmeo da Terra. Foi descoberto pelo Satélite de Vigilância de Exoplanetas em Trânsito (TESS) da NASA e depois algumas de suas características foram confirmadas pelo Telescópio Espacial Hubble da NASA e da ESA.

Seus dados são impressionantes. Reúne quase todos os elementos para o desenvolvimento da vida dentro de sua superfície, faltando apenas um. Os especialistas ainda estão observando e querem analisar com o Telescópio Espacial James Webb, para ver se é possível que isso mude no futuro.

Ele se chama LTT 1445Ac, um mundo que além de ter um volume semelhante ao nosso está a apenas 22,5 anos-luz de distância; até agora o mais próximo do nosso Sistema Solar.

Os dados do telescópio espacial da NASA e da ESA detectam que o exoplaneta completa uma transição normal através do disco da estrela, arremessando um tamanho real de apenas 1,07 vezes o diâmetro da Terra.

Então, com isso, determinam-se que o exoplaneta é um mundo rochoso, como a Terra, com aproximadamente a mesma gravidade superficial. Mas com uma temperatura superficial de aproximadamente 260 graus Celsius, é muito quente para a vida como a conhecemos.

Um dos dados incríveis deste mundo é que ele orbita uma estrela chamada LTT 1445A, que por sua vez faz parte de um sistema triplo de três anãs vermelhas que se encontra a 22 anos-luz de distância, na constelação de Eridanus.

No entanto, este planeta encontra-se dentro de um sistema trinário, ou seja, orbita três estrelas, de acordo com a Vandal , o que faz com que registre temperaturas que ultrapassem os 260 graus centígrados. Ou seja, que dentro da sua superfície, apesar de ser rochosa, um ser humano comum não conseguiria viver.