Dragon Ball Super mostra por que Krilin e Número 18 são os melhores parceiros do mangá e anime

O mangá de Dragon Ball Super está se aproximando ao seu final de arco. Atualmente, a história está sendo desenvolvida de acordo com o que vimos em Dragon Ball Super: Super Hero. No entanto, de acordo com anúncios oficiais dos representantes da revista, espera-se diferenças na culminação das histórias entre o que foi visto no cinema e o que aparecerá no #100.

Enquanto esperamos pelo final, que chegará a meados de dezembro, podemos dizer que o mangá demonstrou por que Krilin e a andróide Número 18 são o melhor casal desta franquia. Se olharmos para as pares que vimos ao longo de quase 40 anos de Dragon Ball, nenhuma outra registra o mesmo trabalho em equipe que a androide ex-Patrulha Vermelha e o melhor amigo de Goku.

Sabemos que Bulma e Vegeta se dão muito bem. Milk e Goku, apesar de seus tropeços, também têm uma boa relação. Gohan e Videl chegaram a unir forças contra o crime na Capital do Oeste, mas já abandonaram essa tarefa. De todas estas, nenhuma compete com a equipe formada por Krilin e a Androide 18, de acordo com a Alfa Beta. Apesar de Krilin não estar à altura dos novos níveis de poder, ele consegue colaborar com sua amada, que o protege de qualquer ameaça.

O perigo representado por Cell Max não impediu Krilin, que ajudou Número 18 e o resto dos Guerreiros Z que estavam lutando contra o bioandroide. Por um momento, até foi ele quem salvou o seu amor de uma forte queda, depois de um golpe brutal.