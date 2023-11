Dragon Ball Daima: equipe que trabalha na animação revela o nível de violência

O time de trabalho que produzirá o Dragon Ball Daima já foi escolhido por Akira Toriyama. O anime, que deve ser lançado em streaming no último trimestre de 2024, terá a característica de retornar ao mesmo estilo de violência, durante as batalhas, que vimos em séries como Dragon Ball Z.

Um insider disse isso no início de novembro. “Dragon Ball Daima terá uma luta e sangue no estilo DBZ no primeiro episódio. Eles definitivamente estão tentando envolver as pessoas que ficaram decepcionadas com Dragon Ball Super”, disse o reconhecido Geekdom101.

Agora, o time escolhido por Akira Toriyama e Toei Animation parece confirmar isso, com base nos antecedentes das séries em que cada profissional trabalhou.

Uma resenha do Vandal enumera cada um dos membros da equipe de produção para Dragon Ball Daima. Além disso, ela solta detalhes de algumas das vozes que retornam aos seus papéis originais, já que os personagens da série voltam a ser crianças.

Yoshitaka Yashima e Aya Komaki serão codiretores da série. O primeiro é conhecido por seu trabalho de produtor em Dragon Ball e o outro por sua participação em One Piece. Além disso, o nome de Katsuyoshi Nakatsuru, animador reconhecido, dará vida aos desenhos do sensei Toriyama. Por fim, mas não menos importante, Yuuko Kakihara será o supervisor dos roteiros. Este escritor é conhecido por seu trabalho em Digimon Adventure Tri, destaca o site mencionado.

Outra boa notícia, para aqueles que costumam ver o anime em seu idioma original, é que Masako Nozawa retoma seu trabalho como a voz de Goku.

A Dragon Ball Daima é uma série de mangá e anime criada por Akira Toriyama. A história segue as aventuras de Son Goku e seus amigos, enquanto eles buscam as sete esferas do dragão para desejos. A série foi lançada originalmente na revista Shōnen Jump em 1984 e foi um sucesso instantâneo.

Dragon Ball Daima será um tipo de experimento que respeitará a história original de Dragon Ball, mas não estará sujeita a nada do que já aconteceu ou acontecerá no futuro.

@SupaChronicles informa que os rumores dizem que Dragon Ball Daima chegará em outubro de 2024. Como já sabemos, será uma série web, ou seja, provavelmente aparecerá em serviços de streaming. Quando será lançado?

A vantagem desta série é que o limiar de spoilers foi reduzido, uma vez que será lançado no Japão e dublado para diferentes idiomas ao mesmo tempo.