Apple Vison Pro prevê que venderá 10 milhões de unidades até 2026, mas o primeiro lote indica o contrário

O Apple Vision Pro, o visor de Realidade Mista da Apple, teoricamente, está a poucos meses de ser lançado. Enquanto os boatos em torno do dispositivo e seu impacto final no comércio continuam a se acumular.

Os relatórios mais recentes apontam que o dispositivo pode sofrer um atraso sério para chegar ao mercado até o final do primeiro trimestre de 2024, no melhor dos casos.

A razão do atraso não está clara, mas Mark Gurman, repórter especializado da Bloomberg, que vazou essa exclusividade naquele momento, especula que pode ser devido a problemas na cadeia de suprimentos para sua produção em massa ou à necessidade de realizar mais testes para lançar um produto funcional.

Em todos os casos, há pouca clareza sobre o que está acontecendo, mas diversos sinais apontam para que exista um problema sério na cadeia de suprimentos e no volume final de produção.

Portanto, o mais recente relatório sobre o Apple Vision Pro, que fala sobre as supostas metas de vendas finais do visor, é genuinamente desconcertante.

Há algo aqui que soa totalmente desproporcional.

O Apple Vision Pro quer vender 10 milhões de unidades até 2026, mas algo não está certo

De acordo com o relatório da Interface News, site chinês, a Apple planeja vender milhões de unidades do Apple Vision Pro nos primeiros três anos. Com uma remessa inicial de 400.000 unidades no lançamento.

Para subir até um milhão até o final de 2024 e, em seguida, até 10 milhões nos seus primeiros três anos de existência, ou seja, até 2026. No entanto, esses números parecem estar fora de qualquer proporção projetada anteriormente.

Os rumores anteriores sugeriam que a Apple apontaria para 1 milhão de unidades em 2024 efetivamente, mas isso teria sido no início mesmo do projeto e da sua apresentação, depois disso reduziria o seu pedido de produção para apenas 400.000 unidades para todo o ano.

Imagem: Apple | Apple Vision Pro

Há detalhes confusos nas cifras do relatório, já que em algum ponto é falado que seu custo giraria em torno dos USD $1.700 por cada visor. Enquanto o preço de venda final confirmado pela própria Apple seria de USD $3.499.

O que nos faz supor que, de qualquer forma, o número divulgado pelo site chinês poderia corresponder ao custo final de produção de cada Vision Pro. Embora não tenhamos certeza.

China é um ponto de referência obrigatório para este gadget, pois cerca de 60% de sua arquitetura é montada na cadeia de suprimentos asiática.

Mas o relatório das unidades iniciais produzidas simplesmente não se encaixa na suposta ambição da Apple de vender 10 milhões de unidades em apenas alguns anos.