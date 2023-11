A Terra poderia esconder restos de outro planeta em seu interior

A comunidade científica enfrenta-se a um mistério profundo: duas grandes massas no manto da Terra, abaixo da África e do Pacífico, despertam curiosidade. Essas rochas densas poderiam ser restos de outro planeta depois de uma colisão há 4.500 milhões de anos, colocando questões aos investigadores.

Inicialmente considerada “louca”, a ideia ganhou força. Estudos apoiam a teoria de que estas massas poderiam ser restos de um corpo celeste mais denso, semelhante a Marte, que colidiu com a Terra.

De acordo com essa teoria, o protoplaneta, conhecido como Tea ou Theia, colidiu com a Terra primitiva. As simulações por computador sugerem que parte do manto fundido de Tea foi integrado ao manto terrestre original, solidificando-se e afundando-se depois para formar as extensas áreas sísmicas anômalas que hoje desconcertam os cientistas.

Na mitologia grega, Tea era a mãe de Selene, a personificação da Lua.

Estima-se que cerca de 2% da massa terrestre poderia ser parte de outro planeta. Esta teoria questiona a noção de que o grande impacto tornou uniforme a Terra primitiva, e poderia ter influenciado a evolução geológica ao longo de milhões de anos.

Áreas sísmicas incomuns no manto terrestre podem ser resultado da colisão que formou a Lua. Além desta teoria, outras possibilidades são exploradas, como a solidificação de magma ou a acumulação de crosta oceânica em zonas de subdução.

Esta heterogeneidade do manto terrestre pode se manifestar na superfície através de eventos como aqueles que deram origem às ilhas vulcânicas da Islândia e Havaí. Nas escuras rochas de basalto encontradas nestes locais, podem existir traços químicos do grande impacto que levou à formação da Lua há 4.500 milhões de anos.