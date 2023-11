Ganhos de modelo criada por inteligência artificial são revelados e surpreendem a web

Uma influenciadora criada por um programa de Inteligência Artificial promete revolucionar digital. Conforme publicado pelo Glamour, Aitana Lopez já conta com mais de 146 mil seguidores em seu perfil do Instagram.

Com direito a looks fashionistas, perfil fitness e cabelos pintados de rosa com estilo moderno, poucos conseguem acreditar que a influenciadora na verdade é fruto de um software de Inteligência Artificial.

As primeiras informações sobre Aitana foram publicadas pelo site EuroNews, que também foi responsável por revelar a significante quantia recebida mensalmente por ela: R$50 mil.

O valor, é fruto do “trabalho” da IA que compartilha suas interações com as marcas por meio do compartilhamento de uma “rotina real”, que envolve seu café da manhã, rotina de exercícios e até mesmo momentos de distração.

Criação digital

Projeto criado pelo designer Ruben Cruz, integrante da agência de modelos The Clueless, na Espanha, Aitana foi uma forma que a equipe encontrou de lidar com diversos problemas causados por influencers e personalidades reais.

Por meio dela, eles conseguiram diminuir o prejuízo causado pelos influenciadores que, constantemente, insistiam em cancelar projetos em cima da hora.

Apesar de representar um avanço no que diz respeito ao uso da Inteligência Artificial, personagens criados por IA como Aitana não devem ser responsáveis por interferir diretamente no fluxo de trabalho de pessoas reais.

Conforme uma recente entrevista do bilionário Bill Gates, os avanços tecnológicos podem ser benéficos para a sociedade e, gradativamente, incentivarem a diminuição da carga horária semanal dos trabalhadores, sem impactar diretamente nos recebimentos mensais.

“Se eventualmente chegarmos a uma sociedade onde só temos que trabalhar três dias por semana, acho que está tudo bem”, declarou Bill, que ainda reforça ao afirmar que o impacto da IA não deve ser tão drástico quanto o causado pela Revolução Industrial.

