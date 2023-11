Engenharia de prompts: o emprego com milhares de vagas oferecendo salários de até USD $375.000

A chegada da Inteligência Artificial (IA) marcou um antes e um depois no mundo.

Tanto assim, que do ponto de vista profissional já não é novidade encontrar vagas para um novo cargo: a “Engenharia de Prompts”.

Estas ofertas existem devido ao aumento na adoção massiva de ferramentas de IA por parte de empresas de todos os tipos e à sua crescente necessidade de entender o futuro da tecnologia.

Procuram-se engenheiros com urgência

A vontade de integrar a IA de forma eficaz nas suas funções levou as empresas a contratar profissionais especializados que possam facilitar essa integração.

Assim confirma Karin Kimbrough, economista-chefe do LinkedIn, que se referiu a este fenômeno em conversa com o Business Insider.

"O ritmo de adoção é notável, especialmente em comparação com o que vimos no passado com o aumento das tecnologias como criptomoedas e realidade virtual", disse ao portal mencionado.

E “ChatGPT”, “engenheiro de prompts” ou “inteligência artificial gerativa” estão ganhando popularidade nos perfis de usuários em todo o mundo, com um aumento de 60% apenas entre janeiro e setembro de 2023.

O que é a Engenharia de Prompts?

Empresas como a Amazon definiram a “engenharia de diretrizes” como o processo no qual um profissional orienta a IA para receber instruções específicas e produzir resultados desejados.

Isto implica a seleção de formatos, frases, palavras e símbolos apropriados para guiar a IA na interação significativa com os usuários.

Os engenheiros de prompts também devem demonstrar criatividade e realizar testes constantes para conseguir que a IA gere conteúdo como imagens, textos ou vídeos de acordo com as necessidades de cada negócio.

De acordo com o Bloomberg, em empresas como a Anthropic, existem vagas com salários entre US$ 280.000 e US$ 375.000 para criar bibliotecas de prompts com seus respectivos tutoriais de uso.

E, de acordo com a primeira pesquisa citada, existem mais de 7 mil empregos nos EUA que exigem conhecimentos em Inteligência Artificial Gerativa e quase 59 mil vagas que solicitam experiência em aprendizado automático em diversos setores.

Assim, com o crescimento massivo de ferramentas de IA tanto gratuitas como pagas, espera-se que para o próximo ano as empresas procurem cada vez mais a integração dessas novas tecnologias nas suas operações e, com isso, se criem novos postos de trabalho.