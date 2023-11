Elon Musk reúne todos os elementos para ser nomeado como “o jogador mais divorciado” nos Games Awards

Na próxima quinta-feira, 7 de dezembro, será realizado um dos eventos mais importantes da indústria de videogames, The Games Awards. Todos nós conhecemos os indicados, favoritos e ausentes. No entanto, há um nome que, embora não apareça nas listas oficiais, deve ser considerado para uma categoria. Trata-se de Elon Musk, candidato a levar “o jogador mais divorciado”.

A equipe de gênios do Hard Drive montou toda a estrutura necessária para que Elon Musk, que tem uma relação próxima com o mundo dos jogos, leve o prêmio como o jogador com mais divórcios.

Criamos esta categoria para 2023 e, na verdade, só tínhamos uma pessoa em mente. E essa era Elon. A sua combinação de desespero por reconhecimento e a sua capacidade única de afastar praticamente todos, exceto alguns proprietários da Tesla e entusiastas das criptomoedas, tornam-no a pessoa perfeita - esta foi a declaração perfeita de Geoff Keighly, criador e apresentador dos The Game Awards, de acordo com a Hard Drive.

Quatro divórcios e um monte de empresas em chamas (literalmente, falando de SpaceX e suas explosões) fazem de Elon Musk o candidato perfeito. Faltaria apenas a imagem do magnata sentado em um puff com múltiplos consoles ao seu redor e talvez jogando uma partida de Elden Ring, um jogo que sabemos que ele realmente gosta.

Elon Musk Elon Musk é mais uma vez a pessoa mais rica do mundo depois de seis meses

“A maioria dos homens com cinquenta e poucos anos comprarão um Mustang ou um Corvette depois de um rompimento. Elon gastou US$ 44 bilhões em um site de redes sociais apenas para retuitar os trinta tweets mais importantes de Ian Miles Chong entre transmissões do Diablo”, diz a genialidade de Hard Drive em uma sátira publicada em seu site.

Quanto aos divórcios, Elon Musk tem um registro inimaginável: ele se casou (e se separou) duas vezes com a mesma mulher: Talulah Riley, entre 2010 e 2012 e, em seguida, entre 2013 e 2016.

A atriz britânica de 38 anos teria sido perfeita para dizer: “quando Elon estava pensando em comprar o Twitter, eu o encorajei a fazer isso e apagá-lo. Ele tem feito um ótimo trabalho, embora mais lento do que eu gostaria até agora”, numa clara ironia da queda de X desde que Elon Musk assumiu como proprietário e diretor da plataforma.