Elon Musk anuncia sem querer que haverá um foguete Starship V2 da SpaceX

Elon Musk e a SpaceX tiveram momentos turbulentos nas últimas semanas, e mesmo meses, com os testes de lançamento do mega foguete Starship projetado, teoricamente, para chegar a Marte.

A triste realidade é que a nave teve múltiplas dificuldades em todos os testes de lançamento realizados até agora, culminando em um fiasco literalmente explosivo, onde ficou claro que é urgente implementar mudanças.

Nem Elon Musk nem a SpaceX foram muito abertos sobre as modificações, melhorias e medidas de prevenção que desenvolveram após cada teste falho do foguete Starship.

Mas um deslize do magnata em uma publicação através de redes sociais acabou de nos confirmar virtualmente que eles estão trabalhando no desenvolvimento de uma nova versão do foguete.

Starship V2 está a caminho: a revelação acidental de Elon Musk no X

Em duas postagens em sua plataforma de mídia social, X (antes conhecida como Twitter), Elon Musk compartilhou de certa forma que uma versão 2.0 de seu foguete Starship com a SpaceX está ao virar da esquina e trará várias melhorias à nave.

No entanto, parece que ainda existem alguns modelos armazenados do Starship "V1" para serem testados (e provavelmente explodidos) antes de passar para a próxima evolução deste protótipo.

Estamos a pouco mais de uma semana do segundo lançamento do foguete Starship e Musk já está começando a falar de uma segunda versão de Starship, o que não sabemos se é um bom sinal ou mau sobre as provas que estão por vir.

Na publicação da rede social compartilhada por Musk, vemos os quatro mega foguetes Starship atualmente montados na Starbase da SpaceX em High Bay.

Os modelos retratados, de acordo com a descrição de Elon em seu post, pertencem à V1 da nave. Isso implicaria, então, que no futuro viria um foguete V2.

Até aqui, a existência de uma nova versão do foguete era mera especulação, mas no X, Elon Musk mesmo respondeu a um usuário confirmando a existência desta nave: veja aqui a resposta

Imagem: Arquivo | A explosão do foguete Starship da SpaceX, o colapso do Twitter e a queda das ações da Tesla tornaram Elon Musk um pouco mais pobre

A versão 2 do Starship contém mais propulsores, reduz o peso seco e melhora a confiabilidade.

Então, é um fato, a nave existe, Elon Musk parece pronto para usar os quatro modelos restantes e as melhorias da nova versão parecem precisar ser testadas para garantir um lançamento bem-sucedido.

Assim, a SpaceX e o milionário teriam mais lançamentos explosivos em seu futuro com as naves Starship.