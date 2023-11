É oficial: o Samsung Galaxy S24 será focado na Inteligência Artificial

Não há mais volta. Um vazamento forte acabou por confirmar praticamente todos os rumores que circulavam há meses sobre como seria o Samsung Galaxy S24, um smartphone focado em funções de Inteligência Artificial.

Recentemente, os boatos de um retorno mais forte e renovado do assistente virtual Bixby, agora potencializado pela Inteligência Artificial, ganharam força. Agora, a plataforma pode ser capaz de aplicar funções diretamente de ChatGPT e Google Bard integradas à interface do seu novo smartphone.

Alguns vazamentos anteriores, impossíveis de confirmar por enquanto, até mesmo afirmam que o novo Samsung Galaxy S24 teria a capacidade de converter texto em imagens com uma tecnologia desenvolvida inteiramente pela empresa.

Nada disso pode ser confirmado até o momento da apresentação oficial dessa família de smartphones, no início do próximo ano. No entanto, parece que surgiu um vazamento que torna incontestável a adição desta tecnologia.

Tudo isso graças a uma série de registros de marcas feitas pelo fabricante, que deixam entrever seu plano de marketing para esta nova geração de telefones inteligentes.

O que se sabe sobre o Samsumg Galaxy S24?

Os colegas do SamMobile publicaram um interessante artigo onde listam alguns dos mais populares vazamentos sobre o Samsung Galaxy S24, que inicialmente levantaram a teoria de que seria um dispositivo focado na Inteligência Artificial.

Para a cereja do bolo, eles compartilharam uma série de registros da marca onde a lista de alguns nomes acabaria por confirmar grande parte do que era considerado um rumor até agora.

SamMobile informou exclusivamente sobre os planos da Samsung de se concentrar na Inteligência Artificial com seu próximo flagship, e a Samsung confirmou pouco depois ao anunciar a experiência Galaxy AI, que estrearia com a linha Galaxy S24 e traria uma série de funções da IA.

Para demonstrar a seriedade do aspecto da Inteligência Artificial, a empresa apresentou pedidos de marcas para nomes como “AI Phone” e “AI Smartphone”. Esses nomes são muito genéricos, portanto é possível que a Samsung não consiga estas marcas comerciais, mas, novamente, é uma ótima indicação de como a Inteligência Artificial será a palavra-chave mais destacada quando a série Galaxy S24 for anunciada em San José, Califórnia, no dia 17 de janeiro.

Efetivamente, o registro de dois termos tão genéricos é quase impossível de ser concebido pela equipe da Samsung. No entanto, ele acaba por revelar a intenção real com esta nova geração de smartphones.

A grande questão agora é quais funções dos vazamentos serão confirmadas como verdadeiras.