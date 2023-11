Dragon Ball: Inteligência Artificial torna a Androide 21 mais bonita do que nunca

Uma das franquias mais amadas por muitos é Dragon Ball, que nos ofereceu emocionantes batalhas e poderes únicos. E, embora a participação feminina nas batalhas não tenha sido muita ao longo da franquia, ela também fez parte da história, embora não de maneira canônica.

Uma dos personagens que mais chamou a atenção nos últimos anos é a Androide 21, uma espécie de híbrido com características que evocavam Majin Buu misturadas com as de um Androide. Sua estreia ocorreu no aclamado Dragon Ball FighterZ, antes de sua aparição em outros títulos para jogar.

A aparência do Androide 21 de Dragon Ball

Através do Instagram, @Mysmartarts compartilhou uma imagem deste personagem de Dragon Ball, a quem dotou de um estilo único e muito especial usando a Inteligência Artificial. O resultado é impressionante.

A Inteligência Artificial ganhou muita popularidade nos últimos anos e os fãs do mundo do anime aproveitaram seu potencial para levar seus personagens favoritos a um nível totalmente novo.

A imagem reflete fielmente a essência deste personagem, que foi uma vilã no jogo de vídeo Dragon Ball FighterZ. Seu cabelo longo e branco é mantido, assim como seus penetrantes olhos azuis, que contrastam perfeitamente com nosso mundo. Sua beleza é simplesmente deslumbrante.

Androide 21 captura de tela de @mysmartarts em Instagram

Quanto à sua vestimenta, ela usa um traje peculiar: calças brancas semelhantes às de Buu e uma blusa preta com mangas brancas que deixam seus ombros à mostra. Ela complementa seu estilo com um colar dourado e um par de brincos longos que adicionam um toque de elegância.