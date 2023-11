Começa a eliminação em massa de contas do Google: saiba como evitar isso

Ninguém pode dizer que não avisamos! Nesta semana, o Google começará sua inédita eliminação maciça de contas inativas, o que afetará milhões de usuários do Gmail e Drive a partir desta sexta-feira, 1º de dezembro.

A medida visa aquelas contas que permaneceram inativas por dois anos ou mais, o que poderia resultar na perda de dados armazenados em diversos serviços do Google, como Drive, Fotos, YouTube, Calendar e Google Docs.

Nas palavras do Google: “Isso se deve ao fato de que contas esquecidas ou negligenciadas frequentemente dependem de senhas antigas ou reutilizadas que podem ter sido comprometidas (em questões de segurança)”.

Como evitar a eliminação da minha conta do Google?

Se você não quiser que sua conta seja excluída, é essencial realizar pelo menos uma ação antes da data limite.

Você pode fazer login e executar ações simples, como enviar ou ler um e-mail, fazer upload de arquivos para o Google Drive, assistir a um vídeo no YouTube, pesquisar no Google ou baixar um aplicativo.

Qualquer ação que indique que você usou recentemente sua conta será suficiente para informar ao Google que não se trata de um e-mail abandonado.

É importante destacar que esta política de eliminação se aplicará apenas às contas pessoais e não afetará as configuradas através do trabalho, instituições educativas ou outras organizações.

Email de aviso

As contas que estiverem em perigo de serem excluídas receberão um lembrete por parte do Google.

Assim, a gigante tecnológica notificará os usuários sobre a inatividade de suas contas através de dois métodos: enviando uma notificação por e-mail para a conta inativa e também para o e-mail de recuperação.

Em caso de esquecimento da senha, pode-se recuperá-la seguindo um processo de verificação e cumprindo as condições de segurança do Gmail.

Com isso, os convidamos a verificar se as suas contas estão ativas. É melhor prevenir do que remediar, dizem por aí...