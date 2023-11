Bill Gates comprometido com as mudanças climáticas: ele revela o tipo de combustível que usa em seus aviões

A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP28) será realizada na quinta-feira, 30 de novembro, em Dubai. Bill Gates, comprometido com o meio ambiente e a redução da pegada de carbono, explica em suas Gates Notes por que ele comparecerá ao evento. Além disso, ele revela as ações pessoais que tomou ao longo dos últimos anos, para jogar a favor da redução da pegada de carbono na Terra.

Bill Gates afirma estar focado na luta contra as mudanças climáticas. Ele diz que o trabalho realizado pelos governos do mundo e por diferentes fundações (incluindo a sua e de sua esposa, Melinda) tem sido benéfico para a redução das emissões de carbono.

As Nações Unidas têm o objetivo de reduzir a emissão de carbono pela metade, até os próximos 30 anos. Bill Gates admite que ainda tem muito a reduzir, mas conta quais foram as suas ações em prol deste objetivo comum.

“Pessoalmente, sei que tenho uma pegada de carbono alta e estou tomando várias medidas para reduzir minhas próprias emissões e compensar aquelas que não posso eliminar”, diz o filantropo em suas Notas.

Quando eu voo, eu compro combustível aéreo sustentável com baixas emissões de carbono produzido a partir de combustíveis alternativos aos fósseis. Eu instalei painéis solares nas minhas casas e dirijo um veículo elétrico. Paguei à ClimeWorks milhões de dólares nos últimos anos para remover o suficiente carbono do ar para compensar as emissões restantes”, acrescenta o cofundador da Microsoft.

A estação geradora AES Indiana Petersburg, uma fábrica energética a carbón, opera em Petersburg, Indiana, em 25 de outubro de 2023. (AP Foto/Joshua A. Bickel) AP (Joshua A. Bickel/AP)

E como se não fosse o suficiente, o magnata norte-americano lembra que ele começou a se afastar da indústria energética, vendendo suas ações para não ter nada a ver com a emissão de carbono.

"Em 2019, comecei a vender minhas participações diretas em empresas de petróleo e gás, pois não queria tirar proveito delas à medida que o mundo faz a transição para a energia limpa", escreveu Bill Gates.

Tenho sorte de poder me permitir pagar as compensações. Muitos dos melhores enfoques, especialmente a eliminação de carbono e combustível do ar, são demasiado caros para serem usados amplamente. Faço isso porque posso e devo, e porque quero ajudar a que estas novas tecnologias construam um base de clientes que reduza os preços e ajude-as a alcançar uma escala ampla. Espero que o meu enfoque continue a evoluir de modo a que esta financiamento possa ter o maior impacto”, salientou no blog que escreve para os seus seguidores.