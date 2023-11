Assim eram os extraterrestres assustadores que a ficção científica imaginava antes da chegada da televisão

Filósofos da Antiga Grécia, como Platão e Aristóteles especulavam sobre a existência de vida em outros planetas. No entanto, foi só no final do século XIX que começou a ser descrito nos livros como poderiam parecer os extraterrestres.

A diferença desses primeiros extraterrestres retratados em livros há mais de um século é muito diferente dos que a ficção científica propõe agora. Certamente, a atualidade tem muito mais material avançado para propor uma possibilidade mais real.

No entanto, como nada está confirmado, tudo pode ser tanto verdade como mentira. E como nosso trabalho não é escolher, nem julgar a imaginação de nenhum dos cientistas de diferentes épocas, vamos mostrar em imagens como a ficção científica imaginava os extraterrestres antes da chegada da televisão.

A BBC Mundo esolheu uma série de imagens que foram publicadas nos livros entre os anos 1880 e 1930, quando começou a se popularizar a televisão. Nessas ilustrações, os especialistas da época imaginavam os extraterrestres como figuras geométricas, animais (principalmente insetos), robôs humanoides e até seres entre animais e humanos com mais de quatro membros.

Emmanuel Lafont. cortesia BBC

Em que se baseavam aqueles que produziram essas imagens?

Os escritores e artistas da época baseavam-se na sua imaginação e no seu conhecimento do mundo natural para criar as suas próprias visões de seres de outros planetas.

Uma das representações mais comuns de extraterrestres na ficção científica precoce eram criaturas humanoides. Estas criaturas eram frequentemente semelhantes aos humanos em aparência, mas podiam ter características físicas que as tornavam únicas, como pele verde, olhos grandes ou cabeças alongadas.

Outra representação comum de extraterrestres era a de criaturas monstruosas. Estas criaturas eram frequentemente hostis aos humanos e podiam representar uma ameaça à civilização.

Também existiam representações de extraterrestres que eram mais neutras ou até benevolentes. Estas criaturas podiam ser guias ou mentores para os humanos, ou podiam ajudar os humanos a aprender mais sobre o universo.