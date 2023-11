Urinar na roda, água benta e plantar uma árvore: as curiosas superstições dos astronautas russos antes de irem ao Espaço

Os astronautas que partem do cosmódromo russo de Baikonur para a Estação Espacial Internacional (ISS) seguem certas tradições desde que a primeira missão partiu para o Espaço.

Por isso, desenvolveram uma série de rituais e superstições únicas para que tudo corra bem.

Desde plantar uma árvore até esmagar moedas, estas curiosas tradições têm persistido ao longo dos anos. Aqui reunimos as principais:

Plantar uma árvore: A tradição iniciada por Yuri Gagarin

Antes de um lançamento, os astronautas visitam o Jardim do Hotel dos Cosmonautas no Cazaquistão, onde cada novo astronauta planta uma árvore.

Esta tradição foi iniciada pelo primeiro cosmonauta Yuri Gagarin em 1961, dando origem ao crescimento da Avenida dos Cosmonautas.

Esmagar moedas para o sucesso da viagem

Dois dias antes de cada lançamento, o foguete que viajará para o espaço é lentamente transferido do hangar para o local de lançamento.

Durante esse percurso, engenheiros, técnicos e familiares da tripulação colocam moedas nos trilhos do trem que transporta o foguete.

Assim, quando esmagadas, um presságio de boa sorte será cumprido. Esse ritual é realizado sem a presença da tripulação.

Água benta para o foguete

Antes das missões russas, é importante que um padre ortodoxo pronuncie uma oração e asperja água benta sobre o foguete já colocado na rampa de lançamento.

Esta tradição, introduzida nos anos 1990 após a queda da União Soviética, simboliza a bênção divina para a viagem espacial.

Tarde de cinema soviético

No dia anterior ao lançamento, é tradição que os astronautas russos compartilhem uma tarde de cinema.

Juntos, eles assistem ‘Beloje Solnze Pustyni’ (’O Sol Branco do Deserto’), um clássico soviético dos anos 1970.

Esta tradição começou em 1973 com a tripulação da Soyuz 12.

Autógrafos imortais

Antes de partir para o Espaço, os astronautas deixam sua assinatura na parede do Museu Espacial de Baikonur e na porta do seu quarto no Hotel dos Cosmonautas.

Estas assinaturas, que não podem ser apagadas, são preservadas como recordação histórica.

Dose de rock soviético para se despedir da Terra

Ao deixar o hotel rumo à nave, a tripulação escuta ‘Trawa U Doma’ (’Grama perto de Casa’), do grupo Zemlyane, declarada pela Roscosmos como o ‘Hino da Navegação Espacial Russa’ em 2009.

A música fala sobre a visão da Terra a partir do Espaço e é sempre ouvida antes de uma viagem.

Urinar em uma roda

Diz-se que antes de embarcar no foguete, os astronautas urinam na roda do ônibus que os leva até ele. E não só os russos, mas todos os astronautas repetem essa tradição.

Gagarin foi o primeiro a fazê-lo, e desde então todos os astronautas repetem o ritual.

Isso sim, é provável que eles agora transportem a sua urina em um frasco, já que tirar o traje é impossível.