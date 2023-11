Será que vem aí uma atualização ambiciosa do MacBook Pro?

A Apple pode ter apresentado o novo Apple Silicon M3 com um conjunto de computadores portáteis MacBook Pro. E muitos esperam que um MacBook Air seja lançado na primeira metade de 2024. Mas pode valer a pena esperar um pouco mais para obter um MacBook verdadeiramente revolucionário.

Novos detalhes vazados pelo informante @Tech_Reve sugerem que a Apple finalmente incorporará uma tela sensível ao toque no MacBook. Apesar de ser uma característica comum nas portáteis Windows de alto nível, foi rejeitada por Tim Cook e sua equipe para computadores com macOS.

Um MacBook... Como um iPad?

Relatórios anteriores mencionaram unidades de teste com esta tecnologia, discutindo um novo design para a tela sensível ao toque. Espera-se que siga o estilo fino característico da Apple, graças ao hardware Y-OCTA da Samsung Display e TOE da LG, integrando a tela e a camada sensível ao toque em uma única unidade.

Com a convergência entre macOS e iPadOS, os desenvolvedores podem criar aplicações compatíveis com ambos os sistemas. No entanto, as limitações do hardware tornam-se mais evidentes: enquanto o iPad carece de um teclado físico integrado, o MacBook é limitado pela ausência de uma tela sensível ao toque.

Esta adição poderia resolver o problema específico da Apple ao tornar o MacBook mais parecido com o iPad, embora isso só seja confirmado no esperado lançamento em 2026.